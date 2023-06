«Unidad», el reclamo de los gobernadores del peronismo

«A partir de ahora, a través de esta comisión, sobre todo aquellos gobernadores que no tienen elecciones inminentes buscarán avanzar en la definición de un plan y luego una metodología de acción política», detalló.

«Si no hay unidad, habrá dispersión de listas», dijo, aunque manifestó que «si no hay síntesis, la idea es que haya pocas fórmulas» presidenciales.

Los jefes provinciales justificaron su posición en el hecho de que no pueden «distraerse esfuerzos» en «discusiones estériles que solo conducen a divisiones».