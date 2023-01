Una multinacional tiene abandonado un predio y pone en riesgo a los vecinos de tres barrios

La empresa multinacional Coppel tiene totalmente abandonado un predio y pone en riesgo a vecinos de tres barrios de Florencio Varela, López Romero, Villa Cirio y Martín Fierro, que en estas últimas horas padeció un verdadero infierno por el incendio desatado en el pastizal y que se suma a las ratas y la mugre.

No es la primera vez. Los vecinos vienen reclamando con insistencia para que la empresa de capitales mexicanos mantenga el predio delimitado por las calles Gorriti, Islas orcadas, Irigoyen y Sto. Cabral. que supo pertenecer a la quebrada colchonería Estelar.

Este jueves el predio se incendió producto de los altos pastizales. ¿O lo quemaron para no pagar el corte del pasto? «El problema no es solo el humo que provocan, sino tambien las ratas que salen del lugar, y que no pueden controlar el fuego», dijo la vecina Aldana en diálogo con Infosur.

LA FOTO DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA DE LOS BOMBEROS DE VARELA QUE DAN CUENTA DEL INCENDIO EN EL PREDIO.

La vecina señaló que el fuego llega hasta «las medianeras de nuestras casas poniendo en riesgo nuestras vidas y nuestras casas. Particularmente ayer tuve que llevarme a mis hikos de 3 y 8 años porque el humo nos invadió la casa y teniamos riesgo de que se nos incendie . Hemos pedido a la municipalidad miles de veces que limpien el predio y poden los arboles, y nunca nos dan respuesta. Entonces directamente queremos hacerlo publico para que tanto la municipalidad o Coppel se hagan cargo de la situacion», señaló.

En el año 2016, mientras las autoridades de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela realizaba todos los trámites para hacer efectiva la expropiación cuya ley había sido sancionada un año antes, Coppel elaboraban una propuesta de orden comercial que tenía que ver con un shopping.

Ese año, Coppel anunciaba una fuerte expansión en Argentina. La compañía mexicana de tiendas por departamento manifestaba la intención de poner en marcha cinco nuevos establecimientos en el país.

Fundada en México en 1941, el grupo opera en su mercado local y también en Brasil, donde distribuye productos de moda, calzado, electrónica, artículos para el hogar y accesorios deportivos, entre otras categorías. Según pudo establecer Infosur en los registros de la AFIP, Coppel y Luiton tienen dos CUIT diferentes pero mantienen idéntico presidente y dirección tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Tigre. Y son los propietarios del predio y otro contiguo en Florencio Varela. Los dos con los pastos altisimos.

NEGOCIO INMOBILIARIO

A fines del 2016, Coppel comenzó a mantener el predio. Según evaluaban sus principales directivos, allí levantarían un centro comercial, que nunca se llegó a concretar y ahora, hasta ambas empresas emprenden la retirada de Florencio Varela.

El proyecto se evaluaba en tres etapas: una primera con la apertura de las tiendas Coppel, una segunda, que a decir verdad estaría ocupada en el predio sobre la avenida Mosconi y una tercera con el shooping. En el circuito íntimo se nombraba como “El Centro Comercial de Florencio Varela”. Sin embargo, nada de eso tuvo lugar y los dos predios se encuentran a la venta. Y abandonados.