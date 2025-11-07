¿Una millonada de plata tirada a la basura? Qué va a pasar con el contrato de recolección en Florencio Varela

La Cooperativa 31 de Mayo cobra por días y calles donde no recolecta. Además: cinco penitenciarios presos por torturar y matar a un interno en Varela.

Florencio Varela, 7 de noviembre de 2025 – La nueva edición de Infosur revela el gran debate detrás del contrato de recolección de residuos más grande de la historia del municipio: casi cien mil millones de pesos en cuatro años para un servicio que, según los vecinos y la evidencia en las calles, simplemente no funciona.

El Poder Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto para autorizar la licitación pública del servicio de recolección de residuos domiciliarios. Pero hay un detalle: no está obligado a adjuntar el pliego licitatorio. Los concejales deben votar a ciegas, sin conocer los detalles técnicos, las condiciones de contratación ni las cláusulas de penalización por incumplimiento.

La pregunta que nadie quiere responder

La Cooperativa 31 de Mayo tiene el contrato vigente y, según ese acuerdo, debe recolectar residuos de lunes a sábados en todas las calles de la ciudad. Sin embargo, la realidad es otra: en la mayoría de las calles no se cumple ese cronograma, y en las calles de tierra el servicio solo llega a un sector minoritario.

Crimen en la Unidad 24: cinco penitenciarios acusados de tortura y homicidio

La edición de mañana de Infosur también destaca otro caso que conmueve a la región: cinco agentes penitenciarios de la Unidad 24 de Florencio Varela fueron detenidos e imputados por homicidio agravado tras torturar y matar a un interno.

Cristian Moyano fue sacado de su celda la noche del 1° de noviembre, arrastrado por los pasillos y golpeado brutalmente hasta morir. La autopsia reveló 24 lesiones externas, una costilla fracturada y marcas de sujeción en las muñecas.

José Berón, Cristian Cantarelli, Jonathan Mereles, Juan Marcelo Tabes y Braian Tudo están acusados de actuar «con la intención de causarle la muerte», según el fiscal Christian Granados de la UFI 9 de Varela.

Intendentes cierran filas con Kicillof tras la derrota nacional

En el plano político, más de 40 intendentes del Movimiento Derecho al Futuro difundieron una carta de respaldo al gobernador Axel Kicillof. Tras la ajustada derrota nacional del oficialismo, los jefes comunales llamaron a «reconstruir una alternativa amplia» y advirtieron que «no alcanza con el peronismo».

«La decisión de desdoblar las elecciones fue acertada y valiente», destacaron en defensa de la estrategia del gobernador bonaerense.

Educación pública: el Concejo de Varela respaldó a las escuelas técnicas

El Concejo Deliberante expresó su apoyo a docentes y directivos de escuelas técnicas, agrarias y centros de formación profesional del distrito frente a los recortes nacionales en ciencia y tecnología.

La resolución surgió tras una carta enviada por equipos educativos que manifestaron su preocupación por el desfinanciamiento del sector.

75 años de la Escuela Primaria de Adultos N°701

Con una emotiva ceremonia, la Escuela Primaria de Adultos N°701 «Almirante Guillermo Brown» celebró sus 75 años al servicio de la educación pública en Florencio Varela. El intendente Andrés Watson encabezó el homenaje y destacó el valor de una institución que «fue transformadora para los vecinos que no estudiaron en el momento oportuno».

