Una discusión entre vecinos por un perro se salió de control y terminó a los tiros

Fuentes policiales de la Comisaría Cuarta explicaron que la pelea ocurrió horas atrás cuando una pareja, ella de 42 y él de 22, circulaba en una moto y fue atacado por un perro mordiendo a la mujer. “Esto dio inicio a una discusión entre ambas partes, que finalizó con un tiroteo”, indicaron los voceros policiales a Infosur. El atacante, según la versión policial, después de dar por terminada la discusión fue hasta su vivienda y tomó un arma con el cual disparó al dueño del animal aunque afortunadamente no dio en el cuerpo.

