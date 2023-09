Un reclamo vecinal ignorado en Ingeniero Allan

En una carta de lectores que llegó a nuestra redacción, los vecinos de la Diagonal Perito Moreno, a la altura del antiguo predio que albergó a la planta de Honda en Argentina y posteriormente a la sede de la empresa de seguridad Coodecop en la localidad de Ingeniero Allan, Florencio Varela, alzaron su voz ante una situación que clama por atención urgente.

El reclamo, vehemente y justificado, señala que la mencionada diagonal y la colectora de la Ruta 2 se encuentra sumergida en un mar de desperdicios que, según los denunciantes, provienen de los carreros locales. Este paisaje de desidia se ha venido gestando durante meses, mientras la Secretaría de Obras Públicas, encabezada por el arquitecto Diego Trejo, parece permanecer sorda ante el llamado de auxilio.

Reclamo vecinal por el pésimo estado de la Diagonal Perito Moreno en Ingeniero Allan, Florencio Varela.

Por qué no se escucha el reclamo vecinal

El descontento de los vecinos, palpable en cada línea de la carta, refleja una comunidad cansada de la indiferencia oficial. La Diagonal Perito Moreno, que debería ser una arteria vital de la ciudad, no sólo es absolutamente intransitable sino que convirtio en un testimonio desolador de abandono y desatención.

Los lugareños, en un intento por preservar la dignidad de su entorno, decidieron hacer públicas las imágenes del deplorable estado en el que se encuentra la colectora. Montañas de desechos, que incluyen desde muebles viejos hasta bolsas de residuos domésticos, se extienden a lo largo de la vía, dejando en claro el grado de desidia al que se ha llegado.

Los carreros, según testimonios recogidos en la carta, serían los principales actores detrás de esta acumulación de basura. Esta práctica, que se repite día tras día, parece haber encontrado un santuario en la Diagonal Perito Moreno.

El llamado de auxilio de los vecinos no es en vano. La situación, que afecta no solo la estética del lugar sino también la calidad de vida de quienes residen en sus cercanías, exige una respuesta urgente por parte de las autoridades locales. La Secretaría de Obras Públicas, bajo el liderazgo del arquitecto Diego Trejo, tiene ahora en sus manos la responsabilidad de escuchar a su comunidad y actuar en consecuencia.

La Diagonal Perito Moreno, que en otro tiempo fue testigo de actividad y prosperidad, no puede quedar sepultada bajo montañas de desechos. La esperanza de los vecinos es que este grito de auxilio no caiga en oídos sordos y que, pronto, la colectora de la Ruta 2 recupere su esplendor y se convierta nuevamente en un orgullo para la comunidad que la habita.

