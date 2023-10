Un llamado a la conciencia: Documental sobre Trata de Personas llega a Berazategui

En un esfuerzo por concientizar y educar a la comunidad sobre la problemática de la Trata de Personas, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Conexos a Trata y Cibercrimen contra las Infancias (UFIJ 08 Berazategui), del Dr. Daniel Ichazo, anunció una proyección especial de la película documental «Nuestra venganza es ser feliz», de Malena Villarino.

Este evento, que se llevará a cabo en Complejo Municipal La Humanitaria ubicado en Lisandro de la Torre y 52 de Hudson, promete ser una oportunidad invaluable para abordar una cuestión tan crucial y alarmante en la sociedad contemporánea.

El objetivo de esta exhibición va más allá de la simple presentación de una película; es un llamado a la reflexión y al compromiso colectivo en la lucha contra la Trata de Personas. La UFIJ 08 Berazategui busca generar espacios de diálogo y concientización para toda la comunidad, subrayando así la importancia de esta temática en la sociedad actual.

La película, dirigida por Malena Villarino], arroja luz sobre las diversas formas en las que se manifiesta este delito, así como las consecuencias devastadoras que conlleva para las víctimas y sus familias. A través de testimonios conmovedores y una narrativa impactante, el documental plantea la urgencia de abordar este flagelo de manera integral y comprometida.

La invitación es abierta a toda la comunidad, en reconocimiento de que la conciencia y la acción colectiva son fundamentales para combatir el Trata de Personas. La UFIJ 08 Berazategui espera contar con una amplia asistencia, con el fin de multiplicar el impacto de este evento y continuar promoviendo la sensibilización en esta materia.

La proyección se llevará a cabo el viernes 6 de octubre a las 18 horas. Se insta a la comunidad a participar activamente en este esfuerzo conjunto para erradicar la Trata de Personas y sus delitos relacionados.