Un “Halcón” que nació en el nido

Alejo Valenzuela (17) sueña a lo grande. Y tiene razones. El joven oriundo del San Nicolás de Florencio Varela recibió la invitación para formar parte de la reserva del Club “Defensa y Justicia”, en un importante avance en su deseo de llegar a primera.

“Practicaba con la quinta división del equipo, hasta que un viernes me llamó el coordinador para decirme que arrancaba a entrenar con ellos” relató el futbolista. “Ese momento me colmó de felicidad, había logrado parte de lo que soñé desde que comencé” añadió.

El deportista resaltó el papel importante que ocupó su familia en el proceso: “Sin ellos no hubiera podido llegar a donde llegué”. “Desde los 8 años siempre me acompañaron de cancha en cancha. Jugué en Independiente, en Racing, quedé libre, pero pese a las adversidades me probé en ´El Halcón´ de Varela y continué con mi carrera”, aseguró Valenzuela.

Al respecto de este nuevo desafío reveló: “No solo me ayudó a crecer profesionalmente, sino también a nivel personal. Maduré y pude ver la vida desde otro lugar”.

“Para ese pibe que pensó en bajar los brazos, yo nunca imaginé que todo iba a suceder tan rápido. Tener paciencia y perseverancia fue la clave, con tropiezos o caídas me levanté”, aseguró para luego definir el éxito como “la búsqueda continua de nuestros objetivos”.

Destacada participación de la UNAJ en los Juegos Universitarios de Playa

Una comitiva de 35 estudiantes deportistas de la UNAJ participó de la segunda edición de los Juegos Universitarios de Playa, que se desarrollaron del 17 al 20 de marzo en la ciudad de Mar de Ajó, organizados por la Federación del Deporte Universitario de la Argentina (FEDUA), el Municipio de La Costa y la Universidad Atlántida Argentina.

La UNAJ participó de la competencia en las disciplinas de Vóley Femenino y Masculino; Fútbol femenino y masculino; Handball masculino; Aguas abiertas y Tenis, bajo la coordinación de la Unidad de Deportes y Recreación de la Secretaría de Política y Territorio.

Acompañaron a la delegación el Jefe de Gabinete, Ángel Oviedo, y en representación de la Federación de Trabajadores de las Universidades Nacionales (FATUN), su secretario de Juventud, Facundo Romero. También formaron parte de la comitiva los trabajadores nodocentes Juan López, Daniel Alarcón, Sergio Velázquez, Nicolás Aguirre Mandau y Fernando De la Vega.