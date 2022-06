Un funcionario de Nación se enchufó con las Pymes de Berazategui

El subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación, Federico Basualdo, recorrió el Parque Industrial Plátanos en compañía del intendente Juan José Mussi y se comprometió con empresarios de las Pymes locales a acompañar la recuperación económica. Además, participaron el subsecretario de Energía de la Provincia, Gastón Gioni; representantes de la industria local y asociaciones gremiales.

Al respecto, Basualdo afirmó: “Queremos generar una instancia donde las políticas tarifarias no tengan un impacto negativo en la actividad productiva ni en el empleo del distrito y la provincia de Buenos Aires. Nos comprometemos a acompañar la recuperación económica”.

Y destacó: “Los felicito por este trabajo conjunto entre la industria y la Intendencia, que hace al desarrollo económico de la Provincia. Por eso, también agradezco al subsecretario Gastón Gioni, con quien trabajamos de manera articulada. Recorriendo el Parque tomamos conocimiento de los problemas que tienen los industriales, vinculados al sector eléctrico. Por eso, hablamos con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sobre la posibilidad de iniciar una mesa técnica que nos permita avanzar y darles la respuesta que necesitan, evaluar un mecanismo que no lesione la actividad en relación al precio de la energía”.

Por su parte, Mussi resaltó que “estamos transitando un momento difícil. Reconozco el esfuerzo que han hecho las industrias Pymes en Berazategui. Se han identificado con la sociedad, cumplieron con la humanización del capital al servicio del trabajo. Estoy de acuerdo con lo que solicitan. No podemos llevar la energía a costos inaceptables; y, si lo tenemos que hacer, que sea con los grandes industriales y no con los chicos. Necesitamos que no se nos caiga el trabajo, venimos mejorando el empleo en estos días. No podemos generar más inflación con las tarifas”.

Y añadió: “En 34 años nunca vino un Subsecretario de Energía a Berazategui y lo celebro, esto es fundamental. El funcionario que no está en contacto con la realidad, no tiene la certeza de lo que pasa abajo. Esperamos que salga algo bueno de esto para los industriales de Berazategui y fundamentalmente para los laburantes”.

También participaron Daniel Rosato, presidente del Parque Industrial Plátanos y de Industriales Pymes Argentinos; Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE); representantes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y del ENRE; además de los secretarios municipales de Trabajo, Juan Manuel Parra; de Servicios Públicos, Sergio Faccenda; de Desarrollo Social y Comunitario, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava; la titular de la Secretaría Privada, María Del Carmen Flores; y la concejal Macarena Quintero.