Un ataque narco que podría revelar la acción de un “traidor” en la comisaría

En un episodio dramático, agentes de la comisaría primera de Florencio Varela fueron atacados a balazos mientras llevaban a cabo una investigación antidroga, en un predio descampado controlado por la peligrosa banda conocida como Los Paisa. El enfrentamiento, que tuvo lugar en el campo ubicado en Paysandú y Holmberg, dejó como resultado cuatro agentes heridos, quienes se encuentran fuera de peligro.

La situación se desencadenó cuando los efectivos, intentaron llevar a cabo una compra controlada como parte de la investigación en curso, pero fueron recibidos a balazos por parte de los vendedores de estupefacientes. El Sargento L. P., jefe de calle del Grupo de Tareas Operativas de la comisaría primera, resultó herido en el torso por un impacto de arma de fuego. Milagrosamente, el chaleco antibalas que portaba, le otorgó la protección necesaria, evitando una lesión de gravedad.

Los agentes de la misma unidad, D.M., Á. M., M. S., y S.V. también resultaron heridos durante el enfrentamiento. Uno sufrió una torcedura en el tobillo izquierdo, otro una luxación leve en el hombro izquierdo y el último presentó cortes superficiales en el rostro. Todos los heridos fueron trasladados atenciones al hospital local, donde recibieron atención médica y se encuentran en condición estable.

A pesar del hermetismo policial en el caso, el incidente generó fuertes sospechas entre el resto de los agentes de la comisaría primera de Florencio Varela, quienes creen que podría existir un «traidor» o «topo» dentro de sus filas. «Podrían haber sido masacrados, alguien les dio la información de que estaban ahí», declaró uno de los informantes policiales que no participó del operativo. La gravedad del enfrentamiento y la posibilidad de la presencia de un infiltrado en la institución desencadenó una revisión urgente de los protocolos de seguridad y una investigación interna.

Las autoridades mantienen comunicación con la Dra. Texeira de la UFI 6 de Florencio Varela, quien dispuso las actuaciones correspondientes en el marco de una tentativa de homicidio contra personal policial. Además, se llevará a cabo un minucioso análisis de armamento y chalecos antibalas para evaluar su eficacia.

El Comisario General Javier Villar, a cargo de la Superintendencia Región AMBA Sur 1, ordenó una revisión exhaustiva de los procedimientos y solicitó la colaboración de la comunidad en la identificación de posibles involucrados en el ataque.

La comunidad de Florencio Varela permanece en alerta ante este suceso, que pone de manifiesto los riesgos y desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en su lucha contra el narcotráfico en la región. Se espera que en los próximos días se brinden más detalles sobre el avance de la investigación y el estado de salud de los agentes heridos.

En tanto, unas horas antes, personal de la Comisaría Segunda de Florencio Varela también fue atacado cuando allanaban uno de los cuatro objetivos en otro operativo antidrogas. Allí, una mujer policía fue herida de bala.