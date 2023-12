Un año sin Lucas ni Lautaro: clamor de Justicia en medio de oscuros vínculos policiales

Hoy, al conmemorarse exactamente un año de la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Lautaro Morello (18) y de la por ahora desaparición forzada de Lucas Escalante (26), las familias de las víctimas denuncian la presunta implicación de más policías en el caso, que llevó a la detención de un excomisario mayor, a uno de sus hijos, a su sobrino y a otros cuatro efectivos. La trama, que se asemeja a una siniestra mafia policial y civil, sigue develándose en la fiscalía de Berazategui.

La noche del 9 de diciembre de 2022, mientras Argentina celebraba un partido frente a Países Bajos, Lautaro y Lucas se disponían a disfrutar juntos de una hamburguesa y una gaseosa. «Con quien pinta una hambuerguesa y una gaseosa», escribió en su estado de WhatsApp Lautaro. Le respondió Lucas y lo pasó a buscar. Antes iban a pasar por la casa de los Centurión a retirar unos vales de nafta. Sin embargo, este sería el último encuentro registrado antes de que ambos cayeran en las garras de una oscura conspiración.

La causa por Lucas y Lautaro

La investigación, dirigida por el fiscal Daniel Ichazo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Berazategui, después de que pasara por cuatro fiscales, llevó a la imputación y prisión preventiva del comisario mayor Francisco Centurión, su hijo Cristian y su sobrino Maximiliano, acusados de privación ilegítima de la libertad y, en el caso de los dos últimos, del homicidio de Morello.

A pesar de los avances judiciales, las familias de las víctimas sostienen que hay más implicados, señalando que la causa está lejos de esclarecerse por completo. La madre de Lautaro, Estefanía Morello, expresó su deseo de conocer el rol de Centurión padre en el asesinato de su hijo y aseguró que no descansará hasta que cada responsable rinda cuentas.

«Deseo llegar a la verdad y tener justicia por Lautaro. No voy a parar hasta que pague del primero al último que se atrevió a arrebatar y robarle el derecho a la vida. Los detenidos nunca hicieron ninguna declaración, se llamaron todos a silencio. Optan por no hablar, por no decir nada», aseguró Estefanía.

siete meses del crimen de Lautaro y la desaparición de Lucas, siguen las marchas y búsquedas

Por último, con la voz quebrada, recordó a su hijo como un joven «hermoso, educado, compañero, alegre…el hijo que cualquier mamá quisiera».

Romina Escalante, hermana de Lucas, destacó el trabajo del fiscal Ichazo y afirmó que, aunque la investigación ha avanzado, la prioridad es hallar a Lucas y descubrir la verdad detrás de su desaparición.

«Seguimos sin Lucas y hasta que no lo tengamos para nosotros nada va a ser positivo. Sé que hay avances, sé que está encaminado…No puede ser que estuvimos festejando 40 años de democracia y Lucas sigua desaparecido por policías bonaerenses, no puede ser que tengan tanto poder para tener tanto tiempo escondido a una persona, que hayan hecho no sé qué con su cuerpo», expresó.

Las detenciones de varios policías, entre ellos el exjefe de la seccional de Bosques, comisario Sergio Enrique Argañaraz, y los oficiales Ramiro Yair Forchinito, Juan Manuel Britos y Damián Rodríguez, evidencian una trama que, según las familias, podría tener más capítulos por desvelar.

A pesar de la causa elevada a juicio, las autoridades seguirán buscando el cuerpo de Escalante y explorando la posible participación de más personas, incluso civiles, en el encubrimiento de los hechos. La incertidumbre persiste, pero las familias de Lautaro y Lucas continúan su lucha por justicia, buscando respuestas y verdad en medio de una trama que parece no tener fin.