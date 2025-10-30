Menu
Policiales

ÚLTIMO MOMENTO: Un comisario y dos policías fueron detenidos en Varela

By: Redaccion

Date:

Fuentes policiales confirmaron las aprehensiones ocurridas en las últimas horas. Se investiga presunto vínculo con actividades ilícitas. InfoSur amplía.

FLORENCIO VARELA — Un comisario de la Policía Bonaerense y dos agentes bajo su mando fueron detenidos en las últimas horas en un operativo del que aún no trascendieron detalles oficiales.

Según pudo confirmar InfoSur a través de fuentes policiales, las detenciones se habrían producido en el marco de una investigación en curso, aunque hasta el momento no hay información oficial sobre la fiscalía interviniente ni los cargos concretos.

Hermetismo oficial

Fuentes consultadas por este medio indicaron que el caso estaría vinculado a actividades ilícitas, aunque no se precisó de qué tipo. Versiones preliminares apuntan a un posible vínculo con narcotráfico, pero esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.

El hermetismo en torno al caso es total. Ni la Policía Bonaerense ni el Ministerio de Seguridad provincial emitieron hasta el momento comunicados oficiales sobre las detenciones.

Tampoco trascendió en qué dependencia policial se desempeñaba el comisario detenido, aunque presuntamente se trata de un ex titular de la Comisaría Primera. Interviene Asuntos Internos.

InfoSur amplía

Este medio está trabajando para obtener más información oficial sobre el caso. En las próximas horas se publicarán actualizaciones con detalles sobre:

  • Identidad de los detenidos
  • Comisaría a la que pertenecían
  • Fiscalía interviniente
  • Cargos formales
  • Posibles allanamientos
  • Contexto de la investigación

Seguinos minuto a minuto.

Redaccion

