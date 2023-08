Último adiós a Morena, la inocencia robada

Los restos de Morena Domínguez, la niña de 11 años asesinada por motochorros que le robaron sus pertenencias cuando llegaba a la escuela en el partido de Lanús, fueron inhumados en el Cementerio Municipal situado en la localidad de Remedios de Escalada tras ser velados entre la noche del miércoles y el mediodía del jueves en la casa de su padre.

Entre aplausos y pedidos de justicia de familiares, vecinos y compañeros, el féretro con los restos de la víctima fue retirado cubierto con coronas de flores a las 12.50 de la vivienda de su padre, ubicada en la calle Itapirú al 4300, de Lanús, donde se realizó el velatorio.

Durante su trayecto, el cortejo realizó una parada en la escuela Almafuerte N° 60, ubicada a media cuadra del lugar en el que la niña fue asaltada el miércoles a la mañana, donde se encontraban las autoridades del establecimiento, el personal docente y alumnos con globos blancos que decían «Justicia por Morena».

En ese lugar, los niños que eran compañeros de colegio de la víctima se acercaron hacia el féretro para despedir a Morena con gritos y llantos desconsolados.

Tras ello, el coche fúnebre continuó su camino en dirección al cementerio situado en Coronel Aguilar al 3000, del mismo partido bonaerense, ante la mirada de numerosas personas que se encaminaron detrás, acompañando a pie y en silencio su paso.

Luego de recorrer diez kilómetros, el cortejo llegó pasadas las 14.20 al Cementerio Municipal de Lanús, donde fue realizado un breve responso del que participó el círculo íntimo de Morena.

Finalmente, una vez concluida la ceremonia religiosa, el hermano de Morena, Bruno, y su papá, Hugo, se fundieron en un cálido abrazo, para luego trasladar el ataúd de la niña.

Antes, en el transcurso de la mañana, conocidos del barrio y familiares se acercaron a la casa del padre de la niña para dar el pésame a la familia.

Uno de los hermanos de Morena, Bruno, manifestó entre lágrimas que «era una chica muy buena, era un pan de Dios» y que cuando ocurrió el asalto él dormía en la casa de su papá mientras que su hermana estaba al cuidado de sus abuelos maternos.

«Yo la verdad estoy muy mal, perdí a mi hermana. Todavía no comí, no dormí, pensando en que no voy a tener más a mi hermana. La verdad voy a extrañar todo, si ella era mi vida», expresó el joven, quien se hallaba en compañía de Griselda, la dueña del comedor adonde acudía regularmente Morena.

Otro vecino, padre de una amiga de Morena, la recordó con mucha tristeza: «La nena la semana pasada estuvo comiendo en casa, y ahora toca despedirla, esto es letal, no hay razonamiento para esto, no encuentro palabras y eso que no estoy en los zapatos del padre», expresó.

«Una nena con todo el amor, el padre sin palabras; un padre con todas las letras, a la madre no la conozco, pero bueno todo nuestro apoyo y esto no tiene que pasar… esto no tiene que volver a suceder, es muy irracional, está lejos de nuestro entendimiento; no hay preguntas ni palabras», añadió.

Antes, el padre de Morena, en pleno velatorio, había pedido que tanto la madre como los abuelos de Morena fueran a su casa a despedirla.

«Quiero que vengan la mamá, los abuelos. Yo no les voy a hacer nada. Sólo quiero que vengan a ver a la More. Necesito que vengan por mi bebé, por la More. No tienen la cara de venir a verla», dijo esta mañana Hugo, el padre de la niña, en diálogo con la prensa, al referirse a su exesposa, quien se encontraba de viaje en Salta al momento del crimen.

En tanto, un abuelo de Morena, identificado como Fabio García, expresó su pesar y dijo: «No es justo que maten a una niña por un celular que no servía y 100 pesos» y pidió que los acusados «se pudran en la cárcel».

Por su parte, la abuela paterna de Morena dijo que «no sabía que iba sola al colegio» y manifestó la preocupación del padre de la menor porque le pasara algo en la calle.

En la puerta de la casa de su hijo, Antonia dijo: «Estábamos preocupados por la inseguridad en la zona. Mi hijo (por Hugo) me dijo unos días antes que no podía dormir porque la nena no estaba con él, que estaba preocupado que a su hija le pase algo. No sabíamos que iba sola al colegio», afirmó.

Antonia describió a su nieta como «una nena tranquila, que no andaba en la calle», y relató que el padre «la llevaba todos los días al colegio y la traía de vuelta».

«Un chico merece salir de su casa para ir al colegio y volver a su casa», remarcó, a la vez que pidió que «los políticos por favor se ocupen de solucionar este tema de la inseguridad. ¿A quién le hizo daño esta nena para que la golpeen así?», se preguntó conmocionada.

El silencio de los acusados por el crimen de Morena

Los hermanos acusados de asesinar a Morena Domínguez, la niña de 11 años que murió cuando fue atacada por motochorros en momentos en que caminaba hacia la escuela en la localidad de Villa Diamante, se negaron a declarar ante la Justicia, informaron a Télam fuentes judiciales.

Se trata de Miguel Ángel Madariaga (28), alias «Miguelito», y a Darío Humberto Madariaga (25), alias «Lolo», quienes se negaron a declarar ante la fiscal Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús, que les imputó el delito de «homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento».

Los hermanos Madariaga hicieron uso de su derecho a negarse a declarar y la fiscal solicitó la detención formal de ambos, que ahora deberá ser resuelta por el juez de Garantías 4 de Lanús, Esteban Pablo Baccini.

«Lolo», el menor de los Madariaga, había sido detenido ayer por la tarde en el barrio Acuba, de Villa Diamante, en Lanús, y en la casa en la que se hallaba escondido fueron secuestrados los dos cascos que, se presume, fueron utilizados por los motochorros que atacaron a Morena, explicaron las fuentes judiciales.

«Miguelito» Madariaga, en tanto, fue apresado horas más tarde en la zona de Puente Alsina, en el barrio de Pompeya, hasta donde se dirigió presuntamente a vender el teléfono celular que le habían robado a la víctima.

Los pesquisas habían determinado que el mayor de los detenidos tenía antecedentes penales, había cumplido una pena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz y actualmente tenía una orden de captura que había sido firmada el martes último por un tribunal porteño.

Voceros judiciales aseguraron a Télam que ambos detenidos permanecerán alojados en una comisaría de Lanús, a la espera que se confirme su detención y sean trasladados a un penal del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los compañeros de escuela de Morena y la consternación total.

El crimen que marcó el abrupto final de las campañas electorales

El crimen de Morena Domínguez, de 11 años, ocurrido en Lanús, que derivó en un final abrupto de las campañas electorales para las PASO del domingo, continuó generando cruces de declaraciones entre dirigentes de los distintos espacios políticos.

Mientras funcionarios del oficialismo condenaron los discursos “oportunistas” ante el asesinato de la niña, desde el municipio de Lanús –gobernado por el PRO- aseguraron no sentir “culpa” ante el homicidio.

Sin entrar en una polémica cruzada con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y el jefe de Gabinete, Diego Kravetz, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien busca renovar su mandato por Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “todos esperamos que haya castigos para los responsables del crimen de Morena”.

“Es un hecho doloroso y trágico. Estamos en estado de conmoción», dijo el funcionario en declaraciones a Radio Urbana Play, donde además aclaró que su intención es “no generar sobre esto una discusión de trincheras políticas porque es un tema tremendamente delicado”.

El gobernador bonaerense precisó que se comunicó en tres oportunidades con el intendente de Lanús, con quien mantuvo conversaciones “cordiales”.

“Les pregunté qué necesitaban, me puse a disposición. No me voy a poner a discutir en una situación así, ni a tratar de hacer señalamientos. Podría dar datos de la asistencia (de la Provincia) al municipio, pero no es lo que se espera y no lo voy a hacer”, remarcó Kicillof.

Posteriormente, el mandatario peronista admitió que “lo hecho no alcanza, está a la vista”, pero subrayó que su administración posee “un plan de seguridad, un mapa y toma medidas” e insistió en que “las causas son múltiples y hay vulnerabilidad”.

“En este momento debemos trabajar, acompañar a la Justicia y dejar actuar a la Justicia. Lo peor es que aparezcan consignas facilistas. Vamos a seguir trabajando, invirtiendo y tratando de resolver eso con más Estado”, apuntó.

En tanto, Grindetti, quien es precandidato a gobernador bonaerense por el espacio de Patricia Bullrich (JxC), propuso que los jefes comunales puedan manejar a la Policía que actúa en sus distritos, al referirse a la situación de seguridad en ese municipio.

“Nosotros venimos pidiendo que la policía dependa del intendente, y que haya una coordinación entre fuerzas federales, Gendarmería, la policía provincial y fuerzas municipales, como se había logrado cuando Bullrich estaba a cargo de la Seguridad y María Eugenia Vidal estaba en la provincia”, apuntó Grindetti a radio Rivadavia.

También aseguró que es necesario “hacer cambios más profundos en lo que tiene que ver con la edad de imputabilidad, cambios en cárceles, y una serie de cambios que tocan lo judicial”.

El precandidato a la gobernación alegó que la situación de inseguridad que vive el distrito, que ayer derivó en el asesinato de esta niña en ocasión de robo, está vinculada en muchos casos “con el tema de la droga» y recordó que desde el municipio se derribaron búnkeres de venta minorista, «pero no hubo coordinación entre los tres niveles de Gobierno”.

En esta misma línea, Kravetz, rechazó tener “alguna culpa” sobre el caso y cargó contra el Gobierno nacional y bonaerense porque “tienen una visión de comprensión hacia el delincuente”.

“No siento que tenga alguna culpa. Trabajo siete días a la semana, las 24 horas en un área que no existía y ahora está equipada y tiene más efectivos que la Policía bonaerense. No siento que el municipio tenga culpa alguna”, enfatizó Kravetz en declaraciones a radio La Red.

El funcionario, que actualmente está a cargo del Ejecutivo comunal y es el precandidato a intendente local, consideró que “hay momentos y situaciones en que la política debe ser más inteligente y no tratar al otro como enemigo, pero hay otras en las cuales es imposible ponerse de acuerdo”.

Sobre el Gobierno nacional y el bonaerense, Kravetz destacó que “tienen una visión de comprensión hacia el delincuente que no sirve nada y es absurda”, aunque advirtió que el ministro de Seguridad provincial “(Sergio) Berni está en una sintonía mucho más cercano a la nuestra”.

En tanto, el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por UxP, Agustín Rossi, pidió “prudencia y evitar el carancheo” ante el crimen de Morena Domínguez.

“El asesinato a Morena es un hecho que genera conmoción e interpela. Es algo que causa muchísimo dolor. Tenemos que tomar estas cosas con mucha responsabilidad. Cuando asumí como jefe de Gabinete hubo una balacera en Rosario y me acuerdo cómo viajaban dirigentes opositores a esa ciudad. El carancheo siempre aparece en estos hechos y es algo que hay que evitar”, señaló Rossi en declaraciones a la radio online FutuRöck.

Desde el oficialismo local, salió al cruce el precandidato a intendente por el espacio del Movimiento Evita en UxP, Agustín Balladares, quien calificó a Kravetz de “mentiroso, cínico y caradura” porque, frente a «un hecho aberrante» intentó «generar cortinas de humo».

Balladares se refirió a las declaraciones hechas por Kravetz poco después del asesinato, cuando acusó a la diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Natalia Zaracho de haber defendido meses atrás a un adolescente a quien, en un primer momento, vinculó con el crimen de la niña.