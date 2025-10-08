Triple crimen: “Pagaron un millón de dólares por matarlas”

Celeste Guerrero, una de las detenidas por el triple crimen de Florencio Varela, rompió el silencio ante el fiscal y reveló que los asesinatos fueron una venganza narco por el robo de 30 kilos de cocaína.

El aire en los pasillos de Tribunales de La Matanza se volvió más denso cuando Celeste Magalí González Guerrero pidió hablar. Sentada frente al fiscal Adrián Arribas, la joven —una de las primeras detenidas por el triple crimen de Florencio Varela— rompió el pacto de silencio que había mantenido desde su arresto. Su voz tembló al principio, pero después fue firme: “Alguien pagó un millón de dólares por lo que hicieron”, dijo. La frase, que resonó en la sala, reconfigura el rompecabezas de una causa que conmociona al sur del conurbano bonaerense.

Según su declaración, los asesinatos de Morena, Brenda y Lara, halladas mutiladas en el fondo de una vivienda del barrio 9 de Julio, fueron ordenados por una organización narco que buscaba vengarse de un robo millonario. Las tres jóvenes, contó Guerrero, estaban involucradas en el hurto de 30 kilos de cocaína pertenecientes a un jefe narco apodado “El Duro”. La respuesta fue brutal: un ajuste de cuentas con sello narco y un mensaje de terror para todo Varela.

Frente al fiscal Arribas, Guerrero habría revelado que otro de los acusados, Matías Agustín Ozorio, le contó que a otro implicado “alguien le pagó un millón de dólares por lo que hicieron”. Ese dinero, según la investigación, habría salido de manos del propio “Duro”, identificado como Víctor Sotacuro Lázaro, un hombre de nacionalidad peruana que operaba desde las sombras del narcotráfico regional. “El Duro estaba por encima de ‘Pequeño J’ y le daba órdenes directas”, detalló la acusada.

Con esta declaración, la fiscalía refuerza la hipótesis de que el triple crimen de Varela no fue un hecho aislado ni una pelea personal, sino parte de una red criminal transnacional que operaba entre Argentina y Perú. Fuentes judiciales confirmaron que “Pequeño J” —considerado uno de los jefes intermedios de la banda— está detenido en Lima, a la espera de ser extraditado.

La Justicia bonaerense busca ahora desentrañar la estructura financiera y los vínculos políticos que permitieron sostener la organización detrás del triple crimen. “Esto va más allá de tres muertes”, reconoció un investigador del caso. “Es una trama de poder, droga y dinero que atraviesa fronteras”.