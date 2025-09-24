Triple crimen en Varela: quiénes son los cuatro detenidos por la masacre de las amigas de La Matanza

Florencio Varela quedó en el centro de la escena nacional tras el hallazgo de Brenda, Morena y Lara, las jóvenes asesinadas en un caso que la Justicia investiga como una venganza narco. En las últimas horas, fuentes judiciales confirmaron a Infosur la identidad de los cuatro detenidos vinculados a la casa de la calle Chañar donde fueron encontrados los cuerpos.

Según la información exclusiva a la que accedió este medio, dos de los aprehendidos serían quienes alquilaban la vivienda donde apareció el pozo séptico. Se trata de L. H., hombre de nacionalidad peruana, con residencia permanente en Argentina desde 2012 y registros de viajes a Lima en 2016 y 2017; y C. M. G. G., pareja del hombre, una joven nacida en 1997, con domicilio en la calle Chañar al 700, en Florencio Varela. Ambos, según la información judicial, fueron arrestados en un hotel alojamiento de la zona cuando intentaban ocultarse de los operativos policiales.

Por otra parte, en el mismo expediente figuran como detenidas dos mujeres que, según la investigación, habrían sido contratadas para tareas de limpieza en la casa de la calle Chañar del barrio Mayol. Una de ellas fue identificada como D. I. I., de 23 años, sin antecedentes ni causas previas en los registros judiciales.

Los investigadores no descartan que estas cuatro personas formen parte de una red mayor que habría puesto la vivienda al servicio de una organización narcocriminal con ramificaciones en distintos barrios del Conurbano. La hipótesis oficial es que la propiedad fue elegida como escenario para ocultar los cuerpos, en el marco de una estrategia de venganza narco.

Los cuatro sospechosos quedaron a disposición del fiscal de la causa y serán indagados en las próximas horas. Mientras tanto, la Justicia avanza en identificar a los autores intelectuales y materiales del triple crimen que conmueve al país.

Quiénes son los detenidos en Varela

L. H. (varón, de nacionalidad peruana)

Residencia permanente en Argentina desde 2012.

Registros de viajes a Perú en 2016 y 2017.

Fue detenido en un hotel alojamiento junto a otra de las implicadas.

Figura como pareja de la persona que habría alquilado la vivienda de la calle Chañar.

C. M. G. G. (mujer, nacida en 1997)

Domiciliada en la calle Chañar al 700, Florencio Varela.

Sin antecedentes judiciales previos.

Señalada como inquilina de la casa investigada.

D. I. I. (mujer, 23 años)

Sin antecedentes ni causas judiciales registradas.

Habría sido contratada para tareas de limpieza en la vivienda.

Una cuarta persona detenida