Triple crimen en Varela: “Pequeño J” habló tras su detención

El joven narco acusado de planear el brutal asesinato de Brenda, Morena y Lara fue capturado en Lima. Negó ser el autor del crimen y dijo: “Me echaron la culpa”.

Tras una intensa búsqueda internacional, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, fue detenido en Perú mientras intentaba escapar oculto en un camión. El joven de 20 años es señalado como el autor intelectual del triple femicidio narco de Florencio Varela, que conmocionó al país.

Al llegar a Lima, esposado y bajo fuerte custodia policial, “Pequeño J” habló ante las cámaras y negó cualquier participación en los asesinatos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

“Me echaron la culpa nomás, nosotros no matamos a nadie. Hay que encontrar al culpable, yo no tuve nada que ver”, dijo con tono desafiante.

La fuga y la captura

El presunto narco fue atrapado cuando intentaba huir hacia el sur de la capital peruana. La operación fue coordinada entre la Policía Nacional del Perú y las fuerzas de seguridad bonaerenses, que seguían sus movimientos desde que había escapado de Argentina.

Sobre “Pequeño J” pesaba un pedido de captura internacional. Según la investigación, habría ordenado la tortura y asesinato de las tres jóvenes en una casa de Florencio Varela, un crimen mafioso que incluso fue transmitido en vivo a través de un grupo cerrado de Instagram.

El trasfondo narco

Los investigadores describen a Valverde Victoriano como un sicario extremadamente violento y sanguinario. Su apodo, “Pequeño J”, proviene de su padre, Janhzen Valverde, integrante de una banda criminal asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas en Perú. Tony creció en un entorno marcado por la violencia narco y, según fuentes judiciales, heredó esos códigos brutales.

Lo que viene

Ahora, la Justicia argentina espera que Perú avance con el proceso de extradición para que “Pequeño J” sea juzgado en el país. Mientras tanto, continúa la investigación sobre los cómplices que habrían participado en el triple femicidio narco de Florencio Varela, un hecho que dejó al descubierto la ferocidad de las disputas criminales en el conurbano.