Tribunal Criminal N°1 de Varela comenzó a juzgar a un hombre por el presunto abuso de su hija en Bosques

El Tribunal en lo Criminal Nº 1 de Florencio Varela, integrado por los magistrados Julia árquez, Santiago Zurzolo Suarez y Fabio Stremel –pertenecientes al TOC 2 de la misma ciudad- comenzó a juzgar a un hombre de 43 años por el presunto delito de abuso sexual contra su hija biológica cuando tenía 7 años. Los hechos se ventilaron salieron a la luz en septiembre de 2018, cuando tras una charla de ESI en su escuela la menor contó a su docente lo que estaba sufriendo en su casa.



En la primera audiencia, que se desarrolló en la sala de calle Belgrano 542 del Villa Vatteone, se escuchó a los testigos presentados por la fiscalía a cargo del Dr. Dino Maistruk. Los cuales, también respondieron las preguntas de la defensa oficial del encartado, Dr. Edgardo De Rosso.

La primera en declarar fue V. P., madre de la víctima y ex pareja de C. R. T., la mujer describió distintos momentos de violencia que vivió mientras convivió con quien se encuentra siendo juzgado, y las razones por las que dos de sus hijos vivían con su progenitor y no con ella.



“Nos habíamos separado y me fui a vivir a La Plata, las condiciones para que estuvieran mis hijos no estaban dadas y además no habíamos podido encontrarles vacante para que estudien. Esa fue la razón por las que quedaron en la semana con él ya que tenían su escuela cerca y los fines de semana los buscaba para que estén conmigo” describió la madre de la niña, quien también refirió el sufrimiento que siente por lo que le pasó pero el cual nunca había indagado.

Tras la declaración de V. P., la fiscalía expuso la Cámara Gesell que se le realizó a la menor en el que con voz firme y clara, describió paso a paso lo que vivió en la habitación de la calle Irala al 1200 de Bosques Norte en la que vivía con su padre y su hermano menor.



Dolor de conocer lo que le paso a su hija fue tan fuerte para V., que solicitó dejar la sala de debate mientras se reproducía el video y audio con el doloroso relato de la niña de 8 años – la pericia se realizó tiempo después de la denuncia del hecho- .



Dentro de los testimonios fueron claves los de la docente, la encargada de gabinete y la directora de la Escuela Primaria Nº 24 del barrio Nicolás Avellaneda, quienes aquella tarde de septiembre de 2018, intervinieron y organizaron distintos protocolos luego de que varias alumna del tercer grado manifestaran tras una clase de ESI que una de sus compañeras de 7 años habría manifestado que sufría abusos de parte de su padre.



También, declararon el agente de la Policía Local que intervino en el procedimiento de traslado de la menor con su docente desde el establecimiento educativo hasta la Comisaria de la Mujer y la Familia de Florencio Varela, y la perito que realizó los informes victimológicos a la víctima.



Alegatos

En la jornada del viernes 4 del corriente, los jueces Julia Márquez, Santiago Zurzolo Suarez y Fabio Stremel (pertenecientes al TOC 2 de la misma ciudad que subrogan por licencia a los titulares del TOC1, Butierrez y Moya Panisello) escucharan los alegatos del fiscal Maistruk y del Defensor Oficial De Rosso. El veredicto contra C.R.T. podría conocerse la próxima semana.

