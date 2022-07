Tribunal 2 de Varela absolvió a un joven por el crimen el campito narco de Villa Vatteone

El Tribunal Oral 2 de Florencio Varela absolvió de culpa y cargo a Agustín Correa por los hechos a los que llego a juicio. Recordemos que Correa fue detenido por el crimen de Osmar Aberl Olivera que fuera asesinado en la noche del 6 de marzo de 2020 en un campo ubicado en calle el Jasmin y San Juan al fondo del Barrio Villa Vatteone, en un predio conocido por la comercialización de estupefacientes.En la audiencia de alegatos el fiscal Selier había solicitado 12 años de pena para Correa, decisión que no fue apoyada por los magistrados del TOC 2, ya que estos ordenaron la absolución por el beneficio de la duda del joven que había sido detenido luego del crimen de Osmar. De esta manera, se ordenó de no me encontraste impedimentos su libertad . En sus últimas palabras antes de conocerse el veredicto de los jueces del TOC 2 había expresado “Yo no tengo nada que ver con este hecho” .“Seguiré pidiendo justicia por mi hijo”Alicia Medina, la madre de Osmar Olivera , tras la audiencia de veredicto donde fue absuelto Correa expresó entre lágrimas su tristeza por la injusta perdida de su hijo y remarcó que continuará con el pedido de justicia. “ Estos dos años y cuatro meses de que me lo mataron es una pesadilla para mí como madre y para sus dos hijos que perdieron a un gran padre”.Los jueces del Tribunal N° 2 Dres. Zurzolo Suarez, González Aguirre y Stremel informaron que los fundamentos del fallo lo brindaran el 5 de agosto próximo.

