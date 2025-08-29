Tres detenidos por el narcosecuestro de una dealer boliviana cautiva en Florencio Varela

En agosto de 2024, un episodio de violencia y delito estremeció a Florencio Varela. Una mujer de 62 años, oriunda de Bolivia y reconocida como dealer de la zona de Villa Lynch, partido de General San Martín, fue secuestrada mientras manejaba su Toyota Corolla en aquel distrito de la zona noroeste del Gran Buenos Aires,. Tres delincuentes la interceptaron a punta de pistola y la llevaron a un vivienda en la periferia de un asentamiento varelense, donde comenzó una negociación desesperada por su rescate.

La víctima logró comunicarse con su familia, suplicando por su liberación. Finalmente, al día siguiente, fue liberada tras pagar un rescate de 6 mil dólares, además de entregar el dominio del vehículo, un botín poco habitual en estos casos.

El crimen, que involucraba a actores con antecedentes graves, activó el alarma de la División Antisecuestros Sur de la Policía Federal Argentina que inició una investigación que culminó con tres arrestos clave.

Los operativos se realizaron en distintos puntos del conurbano bonaerense. En uno de los domicilios allanados se incautaron 40 panes de cocaína, mientras que en otro se hallaron armas y cargadores de alto calibre. Entre los detenidos se encontraba Jairo Sebastián Crosa Olmedo, un uruguayo de 26 años buscado por la Justicia de su país por haber asesinado a un policía durante un robo en Montevideo, quien resultó ser un miembro clave de la banda.

Fuentes judiciales y policiales confirmaron que la organización se movía con precisión y planificación. Aún se desconoce cómo obtuvieron los datos para capturar a la mujer, aunque se sospecha de información enviada desde prisión o filtrada por bandas rivales.

Uno de los detenidos fue arrestado en Villa Domínico mientras visitaba a su hija recién nacida, demostrando que incluso la vida familiar no lo alejaba de sus actividades delictivas.

La investigación, dirigida por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y la fiscalía federal de la jurisdicción, continúa abierta.