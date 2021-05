Trenes Argentinos lanzó la licitación de la Estación “Quilmes Sur”

Según trascendió, y de acuerdo con los pliegos de la licitación 11/2021, la construcción responderá a los lineamientos de diseño de las estaciones ferroviarias renovadas en los últimos años y contará con accesibilidad para personas con movilidad reducida e iluminación LED, entre otras novedades. Por su parte, se estima que en pocos meses comenzarán las obras de renovación de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda), pendientes desde hace más de seis años, para lo que ya se ha pedido una ampliación del préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

