Trabajar en red para fortalecer la atención por COVID-19

Up Next

Además, fue muy importante la creación de nuevos Hospitales Modulares construidos en Florencio Varela, Quilmes y Almirante Brown ya que, según el estudio, al comienzo de pandemia, en marzo de 2020, la región contaba con 67 camas de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) y en la actualidad tiene 156. Es decir, se incrementó en un 133%. Lo mismo sucedió con las Salas Generales con oxigenoterapia que de tener 142 se pasó a 378 camas, una expansión del 166%, y en las Salas Generales, de 143 a 191 camas, un crecimiento del 34%. En este sentido, la médica Silvia Kochen detalló que “sabíamos que contábamos con recursos humanos muy bien preparados pero no eran suficientes (esto tiene que ver con las condiciones laborales precarias, con salarios son bajos, por ejemplo) entonces bajo la dirección de profesionales idóneos y capaces, se incrementó el número de personal, y con la creación de nuevos establecimientos también aumentó el número de camas disponibles, especialmente las camas críticas, las camas de terapia intensiva y camas denominadas extrahospitalarias, para aquellos pacientes que podían ser dados de alta pero no tienen casa donde continuar el tratamiento o viven en condiciones precarias”. Este último aspecto es muy importante teniendo en cuenta que el estudio se realizó sobre los servicios asistenciales públicos. “El estudio epidemiológico y sanitario de la población que estamos observando se caracteriza por ser de bajos recursos económicos, es una población más vulnerable”, enfatizó Kochen.

El sistema de salud nacional se caracteriza por su descentralización, donde el primer nivel de atención, desde los centros de atención primaria, depende de cada municipio, el segundo nivel de complejidad compuesto por los hospitales, en su mayoría son provinciales y el tercer nivel de complejidad es administrado principalmente por el Estado Nacional. Ante esta realidad administrativa, la red Sudeste del conurbano bonaerense se caracteriza no sólo por definir los distintos servicios de salud que la componen, sino que su propuesta de trabajo implica la articulación permanente entre los distintos niveles de atención. Previo a la pandemia, la región contaba con los hospitales provinciales Evita Pueblo, Iriarte, Lucio Meléndez, Oñativia, Mi Pueblo, el Hospital Municipal Oller, el Hospital SAMIC de Alta Complejidad en Red El Cruce y 4 Unidades de Pronta Atención (UPA). “El trabajo en red es muy importante porque significa que si tengo un paciente en un hospital con camas saturadas, se lo puede derivar a otro de distinta complejidad según el caso para su asistencia con la tecnología y los recursos apropiados; esto generó que se pueda dar respuesta a las distintas necesidades y se evitara que el sistema colapse”, resaltó la especialista en neurociencias.

Según describe la investigación, el 8 de abril del año pasado el virus fue identificado en pacientes hospitalizados en la Red Sudeste. “En ese momento, junto a las autoridades sanitarias de la región, se comenzó con el relevamiento sobre disponibilidad de camas, personal, aparatología, en los distintos hospitales”, recordó Silvia Kochen, coordinadora del proyecto. Además, la investigadora principal del CONICET y vicedirectora de la ENyS remarcó que “con un equipo de investigadores diseñamos un tablero epidemiológico que da cuenta on line de lo que está sucediendo en la asistencia por la COVID-19 en cada uno de los hospitales involucrados en la red”.

Continue Reading

Advertisement