Trabajadores de Megaflex: “Las autoridades municipales se comprometieron a interceder en nuestro reclamo por la reicorporación”

El último miércoles, los trabajadores despedidos injustamente por Megaflex, fábrica líder en la venta de membranas impermeabilizantes, fuimos recibidos por autoridades del municipio de Alte. Brown en dependencias del Centro de Operaciones y Monitoreos, cito a pocas cuadras del Parque Industrial de Burzaco. En dicha reunión, los representantes del intendente del distrito, Juan José Fabiani, quien reemplaza interinamente a Mariano Cascallares, se comprometieron a interceder ante el Ministerio de Trabajo para que este nos reciba e intime a la empresa a cumplir con la legislación argentina, ya que Megaflex se negó a acatar la conciliación obligatoria y desoyó la orden de la justicia laboral que iba en el mismo sentido.



En la reunión pudimos exponer nuestra situación: después de años, incluso décadas de trabajo para esta multinacional, la mayoría de nosotros estamos “rotos”, con enfermedades laborales incurables, y que estos problemas de salud fueron generados por las condiciones de trabajo que hay en la fábrica, que Megaflex se prepara para flexibilizar aún más. Por eso denunciamos que nuestros despidos son discriminatorios, ilegales y parte de un plan de ataque a nuestro convenio de trabajo.



El municipio no puede permitir que compañeros con más de 20 años luego de dejar la salud en la fábrica, hoy sean tirados a la calle por esta empresa que sigue amasando fortunas en el Parque Industrial de Brown.



La intransigencia de esta empresa, que ahora pertenece al grupo francés Saint Gobain, es inadmisible. Megaflex no puede ser el ejemplo ante la crisis que golpea a las familias obreras. Por eso también advertimos al municipio que, de no haber respuesta, hemos decidido impulsar nuevas acciones de lucha, para que nuestro justo reclamo se haga escuchar.



Este reconocimiento del conflicto y el compromiso asumido por la autoridad representante del Intendente del distrito, es un paso adelante en nuestra lucha por la reincorporación.



Seguiremos unidos y sumando solidaridad de otros trabajadores en esta pelea que no abandonaremos hasta lograr nuestro objetivo de mantener nuestra fuente de trabajo.

