Tomás Pombo más conocido como «AmeX JF» lanzó su nuevo single titulado “FUCK THAT”

El audiovisual estuvo a cargo de Pllz (director de video) quien fue el creador de la idea, para luego llevarla a cabo en Barcelona con el equipo de Mud Studios. El video es una animación en formato 3D (que cuenta con movimientos fluidos y gráficos semejantes a la realidad); “Cuando AmeX me comentó la idea, inmediatamente supe para donde quería llevarlo. Mi objetivo era lograr transmitir la estética de la canción, que al ser una canción que habla del trap, de la calle y la marginalidad, con lo que más la asociaba era justamente con eso, la calle, la policía, el fuego (que es una representación del caos) y AmeX cantando sobre lo que vivió pero ya alejado de esa vida, dedicándose de lleno a la música, cantando desde un edificio en llamas y dejando de lado la calle y los problemas para cambiarlos por un estudio” comenta Pllz.

