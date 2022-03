Todas las formas de recargar crédito en celulares

Las compañías operadoras registran aumentos en los planes de datos ilimitados porque muchos clientes prefieren no preocuparse por el límite. Por eso, prefieren saber que ya abonaron por ese servicio y que el número de la boleta jamás los sorprenderá.

La recarga de crédito es una gran herramienta para no quedarse sin acceso a llamadas telefónicas o a Internet, fundamentalmente porque los beneficios que se pueden encontrar pueden significar un alivio para el bolsillo, pero es importante siempre evaluar cuál es el mejor plan.

Si no se trata de una emergencia económica, también se puede cargar crédito por múltiples caminos. Y no sólo eso, también hay importantes beneficios a la hora de hacerlo.

Las compañías telefónicas suelen presentar varias alternativas para hacer una recarga personal. Por ejemplo, desde sus respectivas aplicaciones se puede acceder a saldo extra -en planes prepagos o de abono fijo- o también realizar recargas SOS. La recarga SOS permite acreditar dinero para seguir hablando, navegando o enviando SMS cuando ya no se dispone de crédito. Cuando se realiza esta acción, la compañía informa cuántas recargas de emergencia se pueden utilizar todavía. El límite suele ser de tres.

Si aún así, los datos ya no escasean, sino que se han acabado, se puede acceder a recargas de emergencia.