TOC N° 2 de Varela juzga en un juicio por jurado a una mujer acusada de envenenar a su pareja y a un penitenciario en el Hospital Mi Pueblo

( Único Medio) Con la preselección de los 12 jurados titulares y 6 suplentes, comenzó este lunes a desarrollarse la primera de las dos jornadas de Juicio por Jurado estipuladas en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela en la que se encuentra siendo juzgada una mujer imputada por el envenenamiento de su pareja- detenida en la UP 23 de la localidad- y de un custodio del Servicio Penitenciario Bonaerense hechos acontecidos en marzo de 2018 en el Hospital Mi Pueblo.

Bien temprano, un número superior a 30 ciudadanos se acercaron a la sede del TOC 2 para cumplir con su deber bajo la Ley 14.543, meses atrás fueron notificados de que habían salido sorteados para integrar el primer Juicio por Jurado de la dependencia judicial con sede en barrio La Esmeralda; la preselección y sorteo de los 12 jurados titulares y 6 suplentes concluyó pasado el mediodía.

Alegatos de apertura

El primero en exponer fue el fiscal Selier que describió a los jurados los hechos acontecidos el 13 de marzo de 2018 en la Unidad Penitenciaria 23 y en el Hospital Mi Pueblo: el recluso Emilio Alé Gamarra se descompensó luego de recibir a su entonces pareja Pérez Pilo en la cárcel por ello fue trasladado al nosocomio del barrio Villa Vatteone. Allí mientras aguardaba los resultados de análisis de sangre y placas radiográficas, consumió una gaseosa que la ahora imputada había entregado a un penitenciario.

Según la investigación que se realizó posteriormente, la bebida «Paso de los Toros sabor pomelo» estaba contaminada con un tóxico – uno de los más potentes utilizados como insecticida en los cultivos de hortalizas y cereales-. El veneno en cuestión, no solo afectó a Ale Gamarra sino también al custodio de traslados del SPB -Facundo Ferreyra-, quien permaneció varias semanas en estado de coma por el compuesto químico.

A su turno los abogados Dres. Martin Giandomenico y Diego Estévez que llevan la defensa de María Betania Pérez Pilo manifestaron su intención de probar que su ahijada procesal es ajena a los hechos que se le endilgan.

Testigos

La fiscalía presentó a testigos presenciales del hecho entre los que se destacaron las declaraciones de los penitenciarios que asistieron a su compañero Ferreyra y a Alé Gamarra luego de beber la gaseosa que contenía el insecticida. Además, otros testigos describieron la secuencia en la que la imputada junto a otra mujer solicitaron ver al detenido en el Centro médico y que ante la negativa del personal de la UP 23 entregaron las bebidas.

A Pérez Pilo se le imputa los delitos de “tentativa de homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de veneno en concurso ideal con tentativa de homicidio agravado por el empleo de veneno” en perjuicio de su ahora ex pareja Ale Gamarra – detenido en aquel entonces en una cárcel de Florencio Varela- y de Facundo Ferreyra que se desempeñaba como custodio de traslados del SPB .

Sigue el debate

El juicio continúa este martes con la declaración de peritos presentados por la fiscalía. La defensa de la imputada adelantó que Pérez Pilo podría declarar ante el jurado popular . Se esperan, los alegatos de cierre y que en horas nocturnas del 19 del corriente se llegue a un acuerdo entre los jurados.

Recordemos el debate cuenta con el Dr. Santiago Zurzolo Suárez como juez técnico. El debate en esta modalidad es el primero que se lleva adelante en el TOC 2 de Florencio Varela; en marzo de 2020, Pérez Pilo había optado por que 12 ciudadanos la juzguen y determinen si es culpable no culpable, la pandemia produjo que la audiencia debiera postergarse en 2021 y 2022 cumpliéndose esta semana de septiembre.

Cobertura de Romina Martínez Parfeniuk