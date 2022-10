TOC 5 de Quilmes juzgará a un policía por la muerte de un hombre que iba en un auto robado en Berazategui

Se trata de Luis Alberto Canto (57), quien será enjuiciado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes por el delito de «homicidio doblemente agravado por el empleo de arma de fuego y por su comisión como miembro integrante de la fuerza de seguridad, que prevé la pena de prisión perpetua, en perjuicio de Miguel Ángel López (30). Los jueces Gustavo Farina, Federico Merlini y Juan Mata escucharán 16 testigos que responderán las preguntas de la fiscal Mariel Calviño y de la defensa del imputado. El hecho El hecho ocurrió el 27 de octubre de 2016, alrededor de las 2.10, en las calles 105 A y 24 de Ranelagh, en Berazategui. El policía Canto iba manejando un patrullero con un compañero y comenzó a perseguir un Renault Sandero gris, patente KFH085, que había sido robado dos días antes y tenía pedido de secuestro activo. En ese vehículo circulaban tres hombres, entre ellos López que iba sentado en la parte trasera, y una mujer. El móvil policial interceptó el rodado y los efectivos dieron la voz de «alto» pero el conductor no acató la orden y aceleró rápidamente la marcha. El Renault habría impactado contra la puerta derecha del patrullero que provocó que se cerrara bruscamente y causara lesiones leves en la pierna izquierda al policía que iba como acompañante. En ese momento, el Renault continuó la fuga pero el teniente Canto descendió del móvil y desenfundó su pistola Browning calibre 9 milímetros con la que efectuó al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en el tórax de López, quien murió casi en el acto a raíz de las lesiones sufridas. Tras el deceso, el fiscal de instrucción dispuso la aprehensión de Canto por el delito que ahora será juzgado. Además, el conductor del Renault que por entonces tenía 23 años fue detenido y los otros dos ocupantes huyeron.

