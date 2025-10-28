Tiroteo narco en San Rudecindo: balearon a un hombre en la cabeza en Florencio Varela

Dos sujetos atacaron a balazos a un hombre el lunes a la noche en el barrio San Rudecindo de Florencio Varela. Le rozaron la cabeza y le dieron en el tobillo en un hecho que los vecinos vinculan al narcotráfico. La zona fue escenario de un tiroteo en 2021

FLORENCIO VARELA — Un hombre fue baleado el lunes a la noche en el barrio San Rudecindo de Florencio Varela, en un ataque que las primeras hipótesis vinculan con el narcotráfico, según la información que los vecinos le dieron a Infosur.

La víctima recibió dos impactos de bala: uno que le rozó la cabeza y otro en el tobillo. Fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona, donde permanecía internado este martes, aunque sin gravedad.

Según fuentes policiales, dos sujetos le dispararon en plena vía pública por un ajuste de cuentas relacionado con la venta de drogas en el barrio.

Zona caliente del narcotráfico en Florencio Varela

El hecho ocurrió en San Rudecindo, un barrio que tiene antecedentes graves de violencia narco.

En agosto de 2021, la misma zona fue escenario de un tiroteo narco que dejó tres muertos y varios heridos, incluido un niño de 12 años.

Tiroteo narco en San Rudecindo: qué pasó en agosto 2021

El 19 de agosto de 2021, dos bandas narco se enfrentaron a tiros en plena calle. El saldo fue devastador.

Matías Larrosa, de 32 años, murió de un balazo en la espalda a metros del puente del Arroyo Las Conchitas, sobre la calle Ciudadela. Junto a su cuerpo había entre 15 y 20 envoltorios de cocaína.

Vecinos dijeron que Larrosa era consumidor, no narco. Quedó atrapado en medio del tiroteo.

A pocos metros, la policía encontró a otro hombre con impactos de bala y 30 envoltorios más de cocaína. Murió en el hospital.

Milagros Saavedra: la joven que murió en el fuego cruzado

La tercera víctima fatal fue Milagros Saavedra, de 18 años. Estaba en la calle cuando las bandas se enfrentaron.

Recibió un balazo en el omóplato izquierdo y murió en una casa cercana.

Su muerte expuso la violencia extrema del narcotráfico en la zona.

«Soldaditos», niños heridos y 54 vainas en la calle

En el operativo de 2021, la policía encontró a Guillermo Aguirre, de 28 años, herido en el tórax. Según su familia, era «soldadito» de una banda narco: nexo entre compradores y vendedores.

También resultó herido un niño de 12 años, hijo de otro «soldadito». Recibió un tiro en el hombro.

Los peritos secuestraron 54 vainas servidas de nueve milímetros en la escena del crimen.

«Yaka» y «Tadeo»: los narcos paraguayos muertos

Los dos hombres que murieron en el enfrentamiento de 2021 eran conocidos como «Yaka» y «Tadeo». Ambos paraguayos, fueron vistos vendiendo droga armados.

La fiscal Vanesa Maiola, de la UFI N° 6 de Florencio Varela, investigó el caso. La causa: «triple homicidio y lesiones».

San Rudecindo: un barrio sin paz

El tiroteo del lunes vuelve a poner a San Rudecindo en el centro de la violencia narco en Florencio Varela.

Las bandas disputan el territorio. Los vecinos viven con miedo.

La Justicia investiga el nuevo episodio. Se espera parte médico de la víctima en las próximas horas.