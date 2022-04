Testimonio desgarrador de la mamá de Morena

“Le arruinó la vida y la infancia a una nena, ella estaba durmiendo en su casa y se sentía segura”

Por Romina Martinez Parfeniuk

Antes de que dé a conocer el veredicto contra Iván Cáceres por el ataque en enero de 2019 a Morena Ponce, Flavia Zayas– madre de la menor – le expresó a los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela su pedido de que “Le arruinó la vida y la infancia a una nena, ella estaba durmiendo en su casa y se sentía segura”.

“Quiero que se tome en cuenta cada palabra que se dijo acá adentro. Quiero que tengan en cuenta la edad y la contextura física que tenía mi hija en ese momento. No había y no existía un lugar más seguro para mi hija que su casa, su habitación, su cama y con su familia. El daño que nos causó y nos provocó esto que aún todavía después de 3 años seguimos padeciendo como familia…

…Las cosas que ha tenido que soportar mi hija en la calle, ´ahí va la nena apuñalada, vos sos la nena que apuñalaron´; que mi hija se mirara al espejo levantándose la ropa y me diga ´mami cuántas puñaladas tengo porque yo no me puedo vérmelas. Le arruinaron la vida y la infancia a una nena. Mi nena era feliz, inocente, tranquila, dulce y ha tenido que estar con tratamiento psicológico con depresión…

… Tenía vergüenza de ingresar a la escuela, de salir. Se cubre sus brazos cada vez que sale porque le da vergüenza las cicatrices que tiene. Me ha preguntado a qué edad la voy a dejar hacerse un tatuaje para taparse las marcas que le quedaron en el cuerpo…

…es terrible lo que vivimos, no lo digo por mí como mamá, pero duele ver a un hijo sufrir de la manera que sufrió mi hija y no poder hacer nada… y que me pregunte ´mami va a salir?, en cuánto tiempo? O voy a ser grande o voy a seguir siendo chica cuando salga?…Les pido por favor que tengan en cuenta que mi hija estaba durmiendo en su casa y se sentía segura”.

Piden 35 años para el acusado

Recordemos que en los alegatos de la pasada semana, el Fiscal Marcelo Selier solicitó una condena a 20 años de prisión para el encartado por “Robo Simple en Concurso Real con Tentativa de Homicidio Calificado Criminis Causa por haber sido cometido para cubrir el robo y cubrir su impunidad”. En tanto, el particular damnificado, “Robo agravado – el máximo de la pena- , Homicidio Agravado en grado de tentativa – escala máxima de la pena – , ambos en concurso real. Remarcando el agravante por le multiplicidad de heridas en la victima, el ensañamiento; pidió prisión perpetua y como monto de la pena 35 años para Cáceres.

Desde las 13 horas de este martes 5 de abri, el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Florencio Varela a cargo de los magistrados Santiago Zurzolo Suárez; Natalia González Aguirre y Fabio Stremel, tienen previsto dar un adelanto de su veredicto contra Iván Cáceres.