Testigo del horror declaró desde sede de DDHH de Varela

La jornada del miércoles quedará en la historia de Florencio Varela, ya que desde la Casita de DDHH se trasmitió la declaratoria de Horacio Monzón ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 3 de forma virtual.

Con emisión, Guillermo Ñañez director de esa dependencia municipal aseguró “Hoy se produjo un hecho histórico en la Dirección de Derechos Humanos de la municipalidad de Florencio Varela.

Derechos Humanos puso a disposición la conectividad (audiencia remota) y la logística para que pudiera declarar en el juicio referido a su secuestro seguido de tortura en el Pozo de Quilmes en el marco del expediente Nº FLP 605/2010, caratulada “SMART, JAIME LAMONT, CAMPOS RODOLFO ANIBAL Y OTROS S/PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (ART. 144 BIS INC.1)”.

Además Ñañez destacó “la valentía de Horacio, obrero, periodista y escritor muy reconocido en Florencio Varela”.

Recordemos que , el TOF 1 de La Plata, integrado por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga a 18 represores, entre ellos a Miguel Etchecolatz y el ex médico policial Jorge Berges por las torturas, homicidios y ocultamiento de menores en perjuicio de casi 500 víctimas alojadas en tres centros clandestinos de detención durante la última dictadura cívico-militar.

Son juzgados, por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; el ex director de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el ex médico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale. También son juzgados Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti. Por los crímenes de lesa humanidad cometidos en “El Infierno” también están imputados Etchecolatz, Berges y Smart y el ex policía Miguel Angel Ferreyro.

El Pozo de Banfield funcionó bajo la órbita de la Brigada de Investigaciones de Banfield en las calles Siciliano y Vernet de Lomas de Zamora, desde 1974 hasta al menos octubre de 1978, según testimonios de los sobrevivientes. De las 253 personas que fueron allí torturadas, 97 permanecen desaparecidas y al menos 16 son mujeres que dieron a luz en la maternidad clandestina. El Pozo de Quilmes funcionó en la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Pasaron por allí 183 víctimas.

El Infierno de Avellaneda fue un centro de detención que funcionó en el lugar que por entonces era la Brigada de Investigaciones de Lanús, dependiente de la Dirección General de Investigaciones que dirigía el genocida Miguel Etchecolatz y funcionaba bajo la órbita del entonces jefe de la Policía bonaerense, Ramón Camps.