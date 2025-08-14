Terror en Varela: dos violentas entraderas con encapuchados y víctimas golpeadas

Florencio Varela volvió a ser escenario de una noche de terror. En pocas horas, dos entraderas sacudieron la tranquilidad de los barrios El Molino y Villa Vatteone, con delincuentes encapuchados, armados y sin ningún tipo de compasión hacia sus víctimas.

La primera ocurrió en la madrugada, en una vivienda ubicada en la intersección de calles 54 C, Agrelo y Estados Unidos, en el barrio El Molino. Según informaron fuentes policiales a Infosur, cuatro hombres armados y encapuchados irrumpieron en la casa, sorprendiendo al propietario y a una joven que se encontraba en el lugar. Tras reducirlos, los maniataron y revisaron cada rincón de la vivienda. Los asaltantes escaparon con una fuerte suma de dinero en efectivo y pertenencias de valor.

Horas más tarde, otro hecho conmocionó a la zona de Villa Vatteone. Esta vez, en una vivienda de las calles Moreno y Rivadavia, tres delincuentes violentaron una ventana para ingresar alrededor de las 3 de la mañana. En el interior se encontraba una mujer de avanzada edad, quien fue golpeada sin piedad por los intrusos. Personal del SAME debió asistirla por las lesiones sufridas.

Los ladrones se alzaron con una importante cantidad de dinero, alhajas, alianzas y otros objetos de valor antes de escapar.

Vecinos expresaron su indignación y miedo por la violencia de estos ataques, que se suman a una creciente ola delictiva en la región. La policía trabaja en la investigación y no descartan que ambos hechos estén vinculados por la modalidad y la violencia ejercida.