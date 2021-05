Temor en el predio de hockey del Quilmes: delincuentes armados saltaron un cerco y robaron a menores que entrenban

Up Next

No es la primera vez que damos cuenta de un ilícito en la sede de hockey, semanas atrás habían entrado por los techos y robado insumos para la práctica del deporte del comercio sito en el interior del complejo deportivo. Pero los nervios como la tensión fueron en alza el fin de semana cuando adolescentes debieron correr al ver como varios sujetos saltaban el cerco que delimita al predio; vale remarcar que el club viene cumpliendo con la normativa y las actividades se realizan en grupos de hasta 10 jugadores/as sin acompañantes, según protocolo.

Continue Reading

Advertisement