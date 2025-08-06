Talerico en Florencio Varela: “Esto se resuelve con decencia y sin corruptos”

María Eugenia Talerico, referente bonaerense del espacio Potencia, y exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera, visitó horas atrás Florencio Varela para respaldar a sus candidatos locales, Mariano Torres y Amalia Francini, quienes encabezan la lista de aspirantes al Concejo Deliberante en el distrito.

La acompañaron también Santiago Mac Goey y Gabriela Lasso, quienes liderarán la boleta de diputados provinciales por la Tercera Sección Electoral en las elecciones del próximo 7 de septiembre.

“Siempre se dice que en las listas están los mismos de siempre. Bueno, esta es otra historia. Acá hay gente íntegra, que no viene a servirse del Estado, sino a comprometerse”, aseguró Mariano Torres, mientras el pequeño salón de la pizzería se llenaba de vecinos y militantes curiosos.

Francini reforzó la idea de un “trabajo en equipo, sin personalismos ni egos”,. “Estamos para dar una alternativa real a los varelenses”, dijo.

Pero fue Talerico quien puso las palabras más duras y contundentes. “La corrupción en esta provincia se desarma con decencia. No hay otra forma. Se necesitan dirigentes que pongan lo que hay que poner y no se arrodillen ante los entramados narcos o delictivos que cooptan estructuras del Estado”, dijo.

La dirigente de Potencia planteó la necesidad de romper con la antinomía que proponen “los de siempre”, y subrayó: “Decidimos hacer el camino largo: el de construir desde abajo, con organización y con coraje. No vamos a dejar solos a nuestros concejales y legisladores”.

El encuentro sirvió además para que el espacio Potencia, que articula con el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido UNIR y el Partido Demócrata, comience a pisar más fuerte en el Conurbano sur, una región históricamente dominada por el peronismo.

“Nosotros no venimos a prometer lo imposible. Venimos a recuperar el sentido común, la gestión honesta y el trabajo en equipo. Si eso no es revolucionario hoy, entonces no entendemos nada”, lanzó Torres al cierre, con aplausos y empanadas de por medio.