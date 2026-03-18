Su propio jefe los hundió en el juicio Cruz

El testimonio más demoledor de la semana en el juicio a policía por la muerte de Francisco Cruz no vino de la fiscalía ni de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo aportó el propio jefe del Comando de Patrullas de Florencio Varela, quien reconoció ante el tribunal que los cinco policiales imputados actuaron fuera de la ley aquella madrugada de marzo de 2020.

Era la madrugada del 14 de marzo de 2020. Francisco Valentín Cruz, 29 años, caminaba desorientado por las calles de Ingeniero Allan en medio de una crisis de salud mental. Había sido atendido por guardia médica pocas horas antes. Tenía diagnóstico. Tenía tratamiento.

Cuando los policías lo subieron al patrullero, todos podían ver que algo no estaba bien. Los vecinos que lo habían reducido —creyendo que era un ladrón— decidieron no hacer la denuncia porque se dieron cuenta de que el hombre no comprendía lo que pasaba, no se le entendían las palabras, no registraba lo que ocurría a esa hora de la noche.

La policía lo subió igual. Y en lugar de llevarlo a la comisaría, derivarlo a un centro de salud o dar intervención a la autoridad judicial, lo bajaron en una esquina oscura a las 0.57 de la madrugada.

Tres días después, el 17 de marzo, su cuerpo apareció en una tosquera de Villa Hudson.

Este lunes arrancó el juicio oral. Y este martes, el jefe de los propios imputados confirmó lo que la familia lleva seis años diciendo.