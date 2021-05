Falleció por COVID 19 y denuncian que Sanatorio Trinidad de Quilmes no devuelve el celular de la víctima

Detrás de cada muerte por COVID 19 hay familias e historias; tiempos de duelo, de dolor por los cientos de fallecimientos diarios. Este es el caso de la familia Debiassi; una familia quilmeña que días atrás despidió a uno de sus miembros. Su cuñado, Mauricio clama a las autoridades del Sanatorio Trinidad de Quilmes que le devuelvan el celular de su ser querido, denunciaron el hecho en la Oficina de Denuncias de Yrigoyen 475 y esperan novedades. Interviene en los hechos el fiscal Ariel Rivas, de la UFI N° 1.

En medio del duelo, Mauricio dijo en diálogo con los medios que “le pido a la persona que quizás por error se llevó el celular de mi cuñado que murió en la Trinidad de Quilmes, sito en Carlos Pellegrini; en el área de Terapia Intensiva, que por favor nos lo devuelva, mi cuñado falleció a las 9 de la mañana del sábado 24; yo le había alcanzado el dispositivo unos días antes de su deceso y desde esa área nos dijeron que el mismo se había extraviado, que no está, a lo que reclame que no se podía perder un telefono con un cargador sin que nadie se de cuenta”.

Más adelante agregó que “mi hermana está devastada, no nos dan respuestas, queremos publicamente que alguien se compadezca y nos devuelva el celular. Es terrible, en ese aparato estaban todos los recuerdos, el audio, el último de mi cuñado, el último mensaje de él dicíéndonos a la familia que nos amaba a todos, eso fue antes que lo indujeran al coma. Pedimos por favor que lo devuelvan. Ante la falta de respuestas hicimos la denuncia en la Oficina de Denuncias de la sede de Penales de Quilmes, nos duele el alma, no puede ser que a alguien que deja de existir le hagan eso, quiero creer que es un error”. El teléfono era un Motorola Moto G5 Plus: “apelamos a la sensibilidad de la gente, si alguien lo tomó por error que nos devuelvan los recuerdos de nuestro ser querido”.

En los hechos interviene el titular de la UFI N° 1, doctor Ariel Rivas que se encargará de llevar adelante la investigación. La presentación fue elevada de manera remota a la Oficina de Denuncias del Departamento Judicial Quilmes.