Solos y amenazados: La desgarradora entrevista con Belén Alarcón, hermana de Ever, en busca de Justicia en Florencio Varela

Por Romina Martínez Parfeniuk, periodista especializada en judiciales para Infosur Diario.

Infosur Diario conversó con Belén Alarcón, quien presentó una denuncia por amenazas y aún no obtuvo custodia para los familiares Ever, eel joven asesinado el 28 de septiembre en el barrio Francisco. Este caso derivó en un allanamiento en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), ubicada en La Fiat, donde se retiraron las armas de los agentes que prestaban servicio.

“El miércoles fui a la fiscalía para consultar por la custodia “relata Belén, hermana mayor de Ever. La joven junto a sus dos hermanos y padre recorren semanalmente la Fiscalía Descentralizada de Florencio Varela esperando respuesta por el atroz asesinato de su hermano de 20 años. Aclara que “Hace 12 días fuimos a la Fiscalía a informar que recibíamos mensajes amenazándonos, pero hasta ahora nos hay respuesta. Mis hermanos, mi papá y yo estamos preocupados de que nos pase algo”.

La investigación está en manos del fiscal Provisionato que en las primeras semanas del hecho se entrevistó con el hermano mayor y el padre de Ever. Ahora los vecinos de San Francisco buscan ayuda atemorizados por las amenazas que recibieron “Habíamos pedido una medida cautelar de una custodia porque estábamos recibiendo amenazas, eran audios en la que decían que venían por todos nosotros” recuerda Belén y explica “Cuando lo denunciamos nos dijeron que iban a ponernos custodia, pero ahora nos comentaron que no hay personal de Gendarmería y que elevaron el pedido al Ministerio de Justicia a ver si ellos pueden proveerlo”.

Caso Ever, ¿Causa estancada?

Al ser consultadas qué novedades hay en la causa, Belén fue contundente “No hay nada más nuevo. Las pericias complementarias que tenían que hacerles a las armas secuestradas, a los casquillos y todo eso que levantaron del personal que estaba en la UTOI todavía no se peritado” y recalca “También muchas partes de la autopsia que todavía no están. Está parado”.

Pedido de justicia

“ El fiscal siempre que nos acercamos nos atendió él o su secretaria” refiere Belen, pero remarca sus temores por la demora en la investigación para encontrar al autor del crimen.

“Tengo miedo de que esto siga así. De seguir yendo a la fiscalía día por medio a preguntar y que me sigan diciendo que no hay nada. Y que la causa vaya quedando ahí y pase a ser una carpeta más de las tantas que tienen ahí, porque como era un chico pobre de un barrio pobre” reclama con indignación la hermana de Ever.

Solidaridad de todo un barrio

Ever era muy querido en San Francisco y barrios aledaños, tal es así que el lunes 2º de noviembre se organizó un torneo de futbol relámpago para recaudar fondos y solventar los gastos que tiene la familia de Alarcón. “Tuvimos el torneo el fin de semana. Estuvimos todos ahí presente. Participaron más de 400 personas con 16 equipo” comentan .

“Sus ex entrenadores, compañeros de equipos y gente que lo conocía participó del torneo relámpago a beneficio para poder recaudar fondos, porque nosotros estamos pagando el abogado. Nosotros somos gente que trabaja día a día, que no llegamos a fin de mes” comenta Belen y aclara “Estamos muy agradecidos con el club Villa Brown porque fueron excelente y el cariño que le tienen a Ever es enorme”.

Fue un día hermoso, muchísima gente y una emoción terrible porque pidieron justicia por él, mandaron a hacer banderas. Había desde entrenadores delegados a toda la gente que se movilizó” sentencia la joven que resalta que “ No va a parar” hasta que se esclarezca el asesinato de su hermano.

El caso

La noche del 28 de septiembre quedará grabada en la memoria del barrio San Francisco como una noche de dolor y angustia. Ever Alarcón, un joven de apenas 20 años, salió con el noble propósito de ayudar a su madre enferma, pero jamás regresó. La brutalidad que enfrenta la populosa barriada dejó su rostro irreconocible, un ataque con cerca de 40 balazos en la cara que dejó a la comunidad en un estado de conmoción y tristeza inimaginable.

Por el hecho, el 17 de octubre la Gendarmería Nacional desplegó un allanamiento la UTOI sede barrio La Fiat . Allí se procedió a retirar las armas de todo el personal que presta servicio en esa base policial, ya que la investigación se centró en la posible participación de de personal de esa fuerza bonaerense en el asesinato de Ever Alarcón.