Solicitan 15 años de prisión para expolicía acusado de abusar de su hijastra

Un expolicía podría ser condenado esta semana a la pena de 15 años de prisión en caso de prosperar un requerimiento elevado ante el Tribunal Oral N° 4 de Quilmes por la fiscalía en la jornada de alegatos celebrada días atrás en la sede de Penales. Por su parte, la defensa particular del encartado alegó por la libre absolución.

Para el fiscal Claudio Pelayo está acreditado que el imputado Maximiliano Reguera abusó sexualmente de la hija de su pareja cuando la víctima tenía entre los 12 y 14 años en una finca de la zona oeste quilmeña; como agravante el encargado de la acusación tomó en cuenta la situación de convivencia preexistente.

Al exponer ante los jueces Andrea Calaza, Alberto Ojeda y Pablo Pérez Marcote el fiscal refirió al relato de la víctima que expuso en las jornadas de producción de prueba. También valoró los infomes reconocimiento médico legales incorporados en la causa y solicitó una pena de 15 años de prisión para Reguera.

Acto seguido, el defensor particular, Amilcar Chiodo, no tuvo el mismo criterio que la contraparte y alegó por la libre absolución de su asistido al considerar que no hay elementos de prueba para que los magistrados arriben a un grado de certeza que les permita expedirse por un veredicto de condena.

Durante la semana el Tribunal Oral N° 4 de Quilmes dará a conocer el pronunciamiento arribado tras las deliberaciones de los jueces Calaza, Ojeda y Pérez Marcote.