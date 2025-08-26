Sin perdón de Dios: asaltaron una monja y se llevaron el dinero de una rifa

En un hecho realmente insólito en Florencio Varela, cuatro delincuentes armados irrumpieron en el Colegio Jesús Maria durante la noche y redujeron a una religiosa a punta de pistola para robarle objetos de valor y una suma considerable de dinero que provenía de una rifa solidaria.

Según trascendió, los ladrones sorprendieron a la monja cuando se encontraba en escula, la amenazaron y la obligaron a entregar el dinero recaudado junto a otras pertenencias.

El violento episodio dejó a la víctima en estado de shock, aunque afortunadamente no resultó herida.

Vecinos de la zona manifestaron su indignación y remarcaron la falta de seguridad en el barrio, mientras que fuentes policiales confirmaron que se abrió una investigación para dar con los autores del robo.

El dinero sustraído tenía un destino solidario, lo que agrava aún más la indignación de la comunidad. “Es un golpe muy duro, no solo para ella, sino para todos los que colaboramos con la rifa”, expresó un allegado.La causa quedó en manos de la fiscalía local, que ya analiza cámaras de seguridad para intentar identificar a los delincuentes que escaparon tras el asalto.-