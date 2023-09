Sergio Massa en Quilmes

El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, convocó a los jóvenes en Quilmes, en el marco del Día del Estudiante, a “rebelarse contra aquellos que les quieren sacar sus derechos y transformarlos en un número de la economía” y los exhortó a “defender la posibilidad de estudiar, divertirse y conectarse” ya que representan “el futuro de la Argentina”.

«Hoy es tiempo de rebelarse, no desde un posteo en la red social, sino de rebelarse para defender lo que es propio, lo que es de ustedes y se lo quieren sacar en nombre de la libertad”, dijo Massa en un acto en el municipio bonaerense de Quilmes, del que participaron cientos de jóvenes, durante el cual quedó inaugurado el nuevo parque municipal de la Ribera de ese distrito del sur del conurbano.

Durante su discurso, el candidato oficialista señaló: “Es tiempo de rebelarse para defender las becas Progresar, que les permiten a más de un millón de pibes estudiar e ir luego a la universidad”.

Además, llamó a la juventud a «rebelarse contra aquellos que les quieren sacar las becas y les dicen que el Estado no tiene que intervenir y que cada familia debe arreglársela como pueda”.

“Es tiempo de rebelarse contra aquellos que quieren terminar con la entrega de computadoras del Conectar Igualdad. Es tiempo de rebelarse para defender el derecho a estudiar, divertirse o conectarse, a partir de la inversión del Estado”, agregó.

Massa: «Es tiempo de rebelarse»

Ante los y las jóvenes, Massa sostuvo que “es tiempo de rebelarse y defender la libertad, pero la libertad no es que los manden a trabajar de esclavo sin derechos o que manejen una bicicleta en un Rappi, ya que la libertad es tener un trabajo con derechos a la jubilación, a las vacaciones pagas y a una indemnización si los despiden”.

“Es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren transformar en un numero en la economía. Ustedes son los protagonistas del futuro de la Argentina que viene. Por eso es tiempo de rebelarse contra los que les quieren cobrar la universidad, porque este es un derecho que hizo que miles de jóvenes de familias humildes llegaran a ser universitarios. Pero ahora les quieren dar un ‘voucher’ y ante eso se tienen que rebelar”, enfatizó el ministro de Economía.

En medio de aplausos, Massa anticipó que el plan «Primer Empleo Joven» -ya puesto en marcha en Misiones-, si es electo presidente se implementará a partir del 10 de diciembre a nivel nacional, como “un sistema financiando entre el Estado y las empresas para el primer empleo de los jóvenes que terminen de estudiar algunas carreras”.

“En el día del Estudiante, no quiero pibes que vayan al colegio armados”, expresó el candidato, tomando distancia de la propuesta del postulante presidencial de la Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, que propone la libre venta de armas.

Sergio Massa con jóvenes en Quilmes.

Massa en clave electoral

En clave electoral, Massa remarcó: “La diferencia es que yo quiero que los pibes lleven una notebook en la mochila y otros le dicen que pueden llevar un arma”.

“No tengan miedo. Sabemos qué es lo que falta, porque caminamos y vivimos en nuestra calle y no somos un producto de los teléfonos porque nos criamos en el conurbano bonaerense”, agregó.

Al finalizar su discurso, hubo un momento más emotivo al homenajear a veteranos de la Guerra de Malvinas que se encontraban presentes en el acto.

En ese momento, Massa recordó la canción ‘Muchachos’ que se cantó durante el Mundial 2022 y que nombraba a los ‘Pibes de Malvinas que nunca olvidaré’.

“A los jóvenes les quiero pedir algo pensando en la unidad. Acá están los veteranos de la Guerra de Malvinas, varios de los que siendo jóvenes fueron a una guerra y luego los dejaron olvidados. Quiero decirles que nada más lejano a la libertad y a la identidad de nuestra patria que pretender devolver o negar nuestra soberanía de las Islas Malvinas”, sostuvo.

Allí, insistió contra el voto a Milei: “Rebelarse es votar contra quienes niegan la soberanía de Malvinas”.

“Llamo a los jóvenes que creen en la celeste y blanca a votar en defensa de nuestra patria, en defensa propia”, concluyó en su mensaje, a casi un mes de las elecciones presidenciales.

En otra parte del discurso, Massa aseguró que “a partir del 10 de diciembre, nada ni nadie nos va a condicionar para hacer los cambios que la Argentina necesita para recuperar el ingreso, para apostar al desarrollo y para construir un país donde el trabajo y la producción sean el eje del crecimiento”.

A su turno, la intendenta Mayra Mendoza también les pidió “a los pibes y las pibas» que tengan «conciencia de lo que puede ser un juego o creer que es una rebeldía de los que plantean la violencia para salvar o saldar lo que haya que mejorar.

«Ahora se está eligiendo un presidente, el futuro del país y el odio no puede nunca mejorar algo que está mal o cumplir un sueño. Siempre apuesten al amor”, remarcó.