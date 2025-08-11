Seis meses de impunidad por el doble crimen de Josué y Paloma en Florencio Varela

Días atrás se cumplieron seis meses del brutal doble homicidio de Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, dos adolescentes de 16 y 14 años cuyos cuerpos fueron hallados sin vida en un descampado de Florencio Varela. A pesar del tiempo transcurrido, el caso sigue sin detenidos, mientras la familia lucha contra la impunidad y denuncia que detrás del crimen “hay una mente que planeó todo”.

Julieta Salvatierra, hermana mayor de Josué, habló con la agencia Noticias Argentinas y fue contundente: desde el inicio, la familia descartó que se tratara de un robo. “Los asesinos los dejaron sin vida con un odio y una saña terrible”, afirmó. Para ella, la teoría del robo es solo una versión para encubrir la verdad.

“Un grupo mínimo dice que fue robo porque no aparecieron los celulares ni el morral de Josué, pero eso no significa nada. Pueden haber arrojado esas cosas a un arroyo o tenerlas ellos para ocultar rastros”, explicó Julieta, que sospecha que los asesinos apagaron los teléfonos para borrar sus huellas genéticas.

El relato familiar sostiene que el doble crimen fue planificado con precisión. Julieta sostiene que no fue obra de uno ni dos atacantes, sino que hubo una mente criminal que organizó todo. “Josué no era fácil de retener, mide 1,70 metros y hacía actividad física diaria. Los golpes que recibieron en la cabeza fueron para matarlos sí o sí, con una saña terrible”, denunció.

Con una mezcla de dolor y bronca, la joven sostuvo:

“No me entra en la cabeza qué razones pudieron tener para matar a dos seres de luz tan buenos, que vivían para su familia, el estudio y para amarse. No los perdono acá ni en ninguna otra tierra”.

La investigación, a cargo de la Policía y la DDI local, avanzó con el allanamiento de un galpón cercano al lugar donde se encontraron los cuerpos, un predio que antes funcionó como sede de una congregación religiosa conocida como “Familias sanas”. Allí se buscó ADN y manchas hemáticas, pero el resultado fue negativo.

Julieta cuestionó duramente el accionar policial y judicial: pidió la intervención de un equipo de antropólogos forenses que no fue aceptada, y denunció que el allanamiento fue “muy rápido, menos de dos horas, cuando el lugar es enorme y con muchos camiones”.

El representante legal de la familia, Carlos Dieguez, sostiene que ese galpón es clave para resolver el caso, pues se sospecha que allí ocurrieron los crímenes antes de trasladar los cuerpos al descampado.

Además, la familia pedirá que dos testigos claves sean citados a declarar, entre ellos una persona vinculada al predio allanado que desapareció tras el operativo y un comisario que habría contactado a la mamá de Josué para advertirle que recibían amenazas.

El caso tiene en la causa la carátula de homicidio criminis causa, que indica que mataron a los jóvenes para encubrir otro delito.

La autopsia reveló que Paloma falleció por una fractura y traumatismo encefalocraneal grave, mientras que Josué murió por hemorragia cerebral y fractura de cráneo.

La familia, devastada pero firme, solo pide una cosa: justicia. Que los responsables paguen por el horror que les quitaron a Josué y Paloma, y que la memoria de ambos siga viva en Florencio Varela.