Seis heridos al chocar un tren con un camión en Quilmes

Al menos seis personas resultaron heridas cuando un tren de la línea Roca chocó a un camión en un paso a nivel de la localidad de Quilmes, informaron fuentes ferroviarias.

El hecho ocurrió alrededor de las 15.20 del miércoles en el paso a nivel de la calle Primera Junta, en Quilmes, donde un camión que cruzó con las barreras bajas fue embestido por una formación del ferrocarril Roca ramal Constitución-La Plata.

«El hecho se produjo cuando el camión ingresó a la zona de vías esquivando a los automóviles que se encontraban detenidos en el cruce con las barreras bajas y haciendo caso omiso a las señales fonoluminosas», informó Trenes Argentinos en un comunicado .

«Como consecuencia del siniestro, el conductor del tren 4219 sufrió lesiones en las rodillas, mientras que la persona que manejaba el camión no sufrió herida alguna», agregó.

Caos en el tren Roca

Como resultado del impacto, el camión Mercedes Benz quedo a un lado del tren con la parte trasera del chasis totalmente destruida, en tanto el habitáculo no fue afectado en gran medida, lo que permitió que su conductor salga ileso por sus propios medios.

Además del conductor del tren, al menos cinco pasajeros sufrieron heridas leves y fueron trasladados por el servicio de emergencia del SAME local al Hospital Iriarte de Quilmes.

«Debido al incidente, se produjo la rotura de la catenaria -sistema de alimentación que abastece a las formaciones de energía eléctrica- , la columna que la sostiene y del sistema de señalización por lo que es imposible la circulación de trenes entre Quilmes y La Plata», añadió la información suministrada por la empresa.

En el lugar se hicieron presentes una dotación de Bomberos Voluntarios y personal de tránsito y policial de Quilmes.

«Personal de la empresa ferroviaria se encuentra trabajando, desde ese momento, para despejar el tendido y restablecer la energía en el sector. Pese a ello, las tareas podían demandar varios minutos puesto que para su ejecución es necesario desplazar maquinaria especializada hasta el sector de la colisión», concluyó el comunicado de Trenes.

Desde entonces, el servicio del ramal Constitución-La Plata circula en forma limitada entre Constitución y Quilmes, mientras se realizan las pericias y posterior remoción del vehículo siniestrado.