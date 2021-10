Se ha anunciado el calendario 2022 de MotoGP

La MotoGP es otra competición increíble que cuenta con millones de seguidores cada año, y de todo el mundo. Muchas personas siguen la competencia mediante la 1xBet app, que recientemente anunció su calendario para su versión 2022.

En total, habrá 21 carreras en total, repartidas en 18 países. Es curioso que todos los países tengan una sola carrera, excepto España, que tiene cuatro. Se ejecutarán en las ciudades de:

Valencia;

Jerez;

Aragón;

¡e incluso Barcelona!

La primera competición arrancará en la pista de Losail en Qatar, el 6 de marzo de 2022. También es interesante ver que dos países regresan al calendario, después de estar fuera por algunas temporadas, son Tailandia y Argentina. Además, Finlandia se mantiene en el calendario, aunque con una pista completamente diferente. Ahora cambiarán a la pista KymiRing por primera vez.

Por supuesto, todas las carreras de MotoGP prometen ser eventos extremadamente emocionantes y emocionantes. Se puede apostar por todos ellos mediante la app 1xBet, la que está disponible para una gran variedad de dispositivos.

Muchos futbolistas de la Premier League piden reducciones de cuarentena

Viajar bajo la pandemia de COVID-19 no es tarea fácil. Hay muchos requisitos adicionales, reglas, exámenes, certificados, cuarentenas, etc. Los futbolistas no son una excepción a estas reglas, y esto ha dado lugar a muchos conflictos entre las federaciones de fútbol de diferentes países y las selecciones nacionales de diferentes territorios, que son incapaces de contar con algunas de sus mejores estrellas. Por supuesto, 1xBet es el mejor lugar para aprender todo lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol internacional.

La Premier League inglesa es una de las competiciones de fútbol más importantes del mundo. Tienen excelentes jugadores que vienen de todos los rincones del mundo, a quienes de vez en cuando se les pide que representen a sus selecciones nacionales. Sin embargo, las estrictas regulaciones que ha impuesto el Reino Unido establecen que cualquier persona que viaje a ciertos países que forman parte de una «lista roja» debe someterse a estrictas cuarentenas. Ciertamente, esto es algo que muchos están intentando cambiar.

Específicamente, ahora mismo hay un grupo de futbolistas que ha escrito una carta a Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, para ver si puede flexibilizar los requisitos de cuarentena para estos futbolistas. En cualquier caso, las personas pueden seguir apostando por sus estrellas favoritas en la Premier League o en el fútbol internacional a través de las múltiples plataformas que 1xBet ofrece.