Salvaje entradera en Varela: golpearon y ataron a una mujer de 54 años para robarle en pleno día

Dos delincuentes armados irrumpieron en vivienda de Castro Barros y Godoy Cruz, redujeron a golpes a la propietaria y huyeron con dinero y objetos de valor

Una nueva entradera sacudió a Florencio Varela. Dos delincuentes armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la intersección de Castro Barros y Godoy Cruz, donde sometieron a golpes y ataron a una mujer de 54 años para despojarla de sus pertenencias.

El violento episodio, que tuvo lugar durante la tarde del jueves, dejó como saldo una víctima gravemente golpeada que debió ser trasladada de urgencia al hospital por personal del SAME debido a las lesiones sufridas durante la brutal agresión.

El momento del terror

Según información policial a la que accedió Infosur, la mujer se encontraba sola en su domicilio cuando los dos antisociales ingresaron a la fuerza a la propiedad. Sin mediar palabra, la redujeron a golpes de puño antes de proceder a atarla para evitar cualquier resistencia.

La víctima, una mujer de 54 años, quedó indefensa mientras los ladrones revisaban meticulosamente la vivienda en busca de objetos de valor. Los delincuentes se apoderaron de una suma de dinero en efectivo además de diversos elementos de valor que encontraron en el interior de la casa.

Huida planificada

Una vez consumado el robo, los delincuentes se dieron a la fuga en un rodado que habría estado esperándolos en las inmediaciones, lo que sugiere que el hecho habría sido planificado con anterioridad.

La modalidad empleada replica el modus operandi de otras entraderas registradas en la zona, donde los delincuentes actúan con extrema violencia para someter rápidamente a las víctimas y evitar complicaciones durante el robo.

Auxilio médico urgente

El estado en que quedó la víctima tras la golpiza obligó al traslado inmediato al hospital. Personal del SAME debió intervenir para brindar asistencia médica a la mujer, quien presentaba lesiones compatibles con los golpes recibidos durante el violento episodio.

Las fuentes consultadas no especificaron el grado de las lesiones, aunque confirmaron que la víctima se encontraba consciente al momento del traslado.

Investigación en marcha

La Policía Bonaerense ya inició las actuaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de esta nueva entradera que vuelve a poner en evidencia la inseguridad que atraviesa Florencio Varela.

El caso fue caratulado como robo agravado por el uso de arma y las lesiones ocasionadas a la víctima. Los investigadores trabajan con testimonios de vecinos y cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia del hecho y identificar a los autores.

La intersección de Castro Barros y Godoy Cruz vuelve a ser escenario de un hecho de inseguridad que mantiene en alerta a los vecinos del sector, quienes reclaman mayor presencia policial preventiva.