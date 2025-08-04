¿Sabías que el varelense más famoso del mundo nació en un rancho?

Hudson nació donde hoy es Varela: la historia del rancho que se volvió museo

Este 4 de agosto se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de Guillermo Enrique Hudson, naturalista, ornitólogo y escritor argentino admirado en todo el mundo. Hudson nació en 1841 en el entonces partido de Quilmes, en una zona rural que hoy pertenece al actual partido de Florencio Varela, donde todavía se conserva el rancho de adobe que lo vio nacer, transformado en el Museo Histórico Provincial “Guillermo Enrique Hudson”.

Durante años, la ubicación exacta de su solar natal fue una incógnita hasta que, en 1929, el médico y traductor Fernando Pozzo —admirador de la obra de Hudson— logró localizar el sitio tras entrevistas a antiguos pobladores, mapas históricos y archivos municipales. El dato fue confirmado: la casa de campo donde nació Hudson estaba en lo que hoy es Varela.

Se trata de un rancho humilde, construido a fines del siglo XVIII con paredes de adobe y ladrillo cocido. El propio Hudson escribió en su autobiografía Allá lejos y hace tiempo que su casa “ya era vieja” cuando él nació, lo que indica su valor patrimonial como una de las viviendas más antiguas de la provincia de Buenos Aires.

De la tierra a la memoria colectiva

En 1949, por voluntad de los propietarios del terreno —Majorie Isabel Mackenzie Davidson de Potter y el vizconde Juan Colin Campbell Davidson—, la provincia de Buenos Aires recibió en donación la fracción de tierra con la condición expresa de que allí se creara un museo evocativo. Fue así que, en 1957, mediante el Decreto N.º 7641, nació oficialmente el Museo y Parque Evocativo Guillermo Enrique Hudson.

La creación fue impulsada por la Asociación Amigos de Hudson y distintas entidades culturales que vieron en ese rincón rural un espacio vital para preservar la memoria del escritor que inmortalizó la llanura bonaerense.

Una casa que narra el paisaje

La primera directora del museo fue Violeta Shinya, sobrina nieta de Hudson, quien le dio forma y alma al espacio hasta 1991. Luego asumió el museólogo Aníbal Rubén Ravera, que amplió la superficie y modernizó las propuestas. Hoy, la licenciada Viviana Torres lidera el proyecto con una mirada integral, abierta a la educación, la ciencia y la participación comunitaria.

El museo está ubicado en calle 1356 Nº4032, en una zona rural del distrito. Rodeado de talas, espinillos, calandrias y horneros, el predio invita a sumergirse en el universo naturalista que Hudson supo describir con belleza y sensibilidad.

Además, el parque se convirtió en un punto de encuentro para celebraciones culturales como la Fiesta de la Pachamama, donde vecinos y vecinas de Florencio Varela comparten música, danzas y ofrendas a la Madre Tierra, en un verdadero homenaje a nuestras raíces.

Legado vivo

Hudson no solo fue un escritor que dejó obras como Días de ocio en la Patagonia, El ombú y La tierra purpúrea, sino también un pensador que reflexionó sobre el vínculo entre el ser humano y la naturaleza.

A más de 180 años de su nacimiento, su casa sigue en pie. Y no es solo una construcción de adobe: es un faro cultural, una semilla de memoria sembrada en el corazón del sur del conurbano.