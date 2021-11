Rugby: Varela Juniors salió campeón y ascendió

Por el ascenso en Tercera, Varela Junior derrotó a Los Pinos 17-5 y se quedó con la copa.

(ESPN) Desde el kick off inicial, ambos equipos se mostraron conservadores y a la altura de la instancia que disputaron. Los locales recurrieron a someter al rival con sus forwards jugando corto varias fases, para luego buscar espacios por el abierto con sus backs. Por el lado de la visita; los delanteros aguantaron los embates para mantener la obtención y darle la pelota a sus tres cuartos, que hicieron muy buenos movimientos; aunque sin llegar a marcar.

Recién a los 40 minutos del primer tiempo llegó el primer try de Varela por medio de Juan Cruz Iglesias, a quien le llegó la pelota luego de varios pick & go muy bien defendidos por el equipo oriundo de Pilar. Se fueron al descanso 5 a 0 en favor del dueño de casa.

El segundo tiempo empezó para conjunto verde y negro como si jamás hubiese habido intervalo, y antes de llegar al minuto dos marcó un nuevo try a través de Nicolás Pascual por medio de un muy buen movimiento de los backs. Lejos de ceder la iniciativa aprovecharon el envión y cuatro minutos más tarde llegó un nuevo try de Pascual luego de un muy buen kick cruzado que recepcionó para luego correr y marcar.

De esta manera Los Pinos buscó ser protagonista pese a seguir en cero, se fue acercando al ingoal rival a través de las patadas al touch y por medio del line y el maul llegó para marcar por medio de Ramiro Schell.

Ambos equipos agudizaron la defensa por lo que el partido tornó cerrado como al principio del encuentro. La visita no dejó de buscar la manera de revertir el resultado, algo que no llegó a concretar cuando se cumplieron los 80 minutos. Fue victoria para el conjunto de Varela por 17 a 5 que de esta manera vuelve a la Segunda División de la URBA.

SÍNTESIS

VARELA JUNIOR (17): 1. Joel Moralo , 21.Ignacio Loto, 17. Fernando Leiva, 46. Facundo Leiva, 3. Gonzalo Cugat, 48. Ramiro Leiva, 32. Santiago Gutiérrez, 8. Santiago Robledo, 9.Santiago Loto, 10. Fernando Reynaga, 11. Nicolás Pascual, 12. Alejo Iglesias, 18. Joaquín Mone, 41. Alan Argüello, 15. Alejandro Zapata©.

Cambios: PT: 30’ Juan Cruz Iglesias por Alan Argüello; 34’ Federico Gómez por Alejo Iglesias. ST: 14’ Leandro Leguizamón por Santiago Loto; 30’ Nahuel Duearte por Santiago Robledo; 35’ Lucas Maldonado por Santiago Gutiérrez.

Entrenadores: Manuel Virasolo y Gastón Fernández.

LOS PINOS (5): 1. Ramiro Schell, 2. Lucas Pascua, 3. Javier Asprea, 4. Leonardo Eraso, 5. Damián Wendt ©, 22. Juan Diego Díaz Abrigo, 21 Luis Díaz Abrigo, 20. Pedro Díaz Abrigo, 9. Juan Cruz Grimado, 10. Fernando Pombiño, 11. Ignacio Espinel, 12. Facundo Díaz Abrigo, 13. Fernando Acosta, 14. Rodrigo Espinel, 15. Nicolás Avaca.

Cambios: ST: 19’ Reynaldo Doldan por Ramiro Schell, Emilio Villavicencio por Lucas Pascua; 25’ Pablo Paniagua por Leonardo Eraso; 27’ Franco Wilhlen por Juan Cruz Grimado , Guillermo Gabetta por Facundo Días Abrigo; 35’ Tobías Wilhlen por Rodrigo Espinel, Francisco Obregón por Nicolás Avaca.

Entrenadores: Mariano Funes y Mariano Fernández.

PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 40’ try de Juan Cruz Iglesias (CVJ)

Resultado Parcial: Varela Junior 5–0 Los Pinos.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 1’ try de Nicolás Pascual convertido por Fernando Reynaga (CVJ); 5’ try de Nicolás Pascual (CVJ); 11’ try de Ramiro Schell (CLP)

Resultado Final: Varela Junior 17–5 Los Pinos.

AMONESTADOS: ST: 10’ Facundo Leiva.

CANCHA: Varela Junior.

ÁRBITRO: José Sánchez.