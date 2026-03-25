Indignación en Varela: robaron en un centro de chicos con parálisis cerebral

La madrugada en el barrio Don José dejó una escena que mezcla bronca e impotencia. Delincuentes ingresaron al Centro de Día “Alcancemos un Sueño”, en Florencio Varela, un espacio dedicado a la atención de chicos con parálisis cerebral y patologías asociadas, y se llevaron elementos fundamentales para su funcionamiento.

Según pudo reconstruir Infosur, el hecho ocurrió durante la noche, cuando los ladrones violentaron una reja para acceder al edificio. Una vez adentro, recorrieron las instalaciones y sustrajeron una procesadora industrial de alimentos y medicación, insumos esenciales para la asistencia diaria de los pacientes.

Un espacio clave para los chicos

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