Roberto Costa presentó su libro  “Los Concejales” con Mario Kanashiro en Varela.

Con la presencia de los líderes partidarios de Juntos en Florencio Varela, militantes y vecinos, el Senador Provincial MC, presento su libro “Los Concejales” junto al edil Mario Kanashiro y el referente de Vecinos Unidos, Fabián Pereira.La obra, con prólogo de la ex gobernadora Maria Eugenia Vidal, esta concebida como una guía para quienes ejercen o tienen la intención de ejercer la función de legislador en sus municipios.

Kanashiro agradeció brevemente a los presentes, recordando que fue Costa el primero en acercarlo a Juntos por el Cambio. Costa por su parte, comento que la idea es que, con su libro, todos puedan ser parte de la transformación de los distritos, y más en momentos donde “la Argentina este tan debajo de la lona como ahora”. “No existe ninguna carrera que nos habilite a ser políticos” agregaba el autor, pidiendo valorar la formación del militante. Además, dejo en claro que el Gobierno de Macri se equivocó en no decir la verdad completa de como recibió el país, y asi saber las dificultades para salir. Por otro lado, dejo en claro que “Desde Juntos vamos a trabajar sin importar las ideologías, sean peronistas, radicales o del pro”.

En cuanto a lo municipal, sostuvo que los municipios con más de 70 mil habitantes necesitan ser realmente autónomos, con carta orgánica propia, fechas de elecciones independientes, etc. También le recomendó a la oposición varelense al estar en minoría, que “gasten las suelas de sus zapatos todos los días”. Con respecto al tamaño del estado, recalco que “el problema no está en la cantidad, sino en que deben cumplir con su trabajo, seriamos potencia” y que “el estado no debe ser grande o chico, debe ser eficiente”. Para terminar, dejo claro que no le molesta que haya muchos candidatos, que es lo mejor si al final se suma lo mejor cada uno.

Agradecemos la presencia de Gabriela Lasso (MID), Silvia Ponce (CC-ARI), Emilio Romero (UNIR), Ramiro Albornoz (Pte UCR), Marcelo Galvan (UCR), JoseMancuello (UCR) Juan Ortegoza (Concejal) y a todos los dirigentes que acompañaron.