Resultados elecciones 2025 en Varela: qué pasó en Bosques, Zeballos, Centro y más

Con más del 98% de las mesas escrutadas, Florencio Varela definió este domingo su mapa político en las elecciones legislativas 2025. El oficialismo de Fuerza Patria se impuso en todas las localidades del distrito con porcentajes que oscilaron entre el 49% y el 61%, muy por encima de La Libertad Avanza, que quedó en segundo lugar en cada barrio.

Bosques

Con el 100% escrutado, Fuerza Patria alcanzó el 55,98% de los votos, seguida por La Libertad Avanza con el 23,01% y el Frente de Izquierda con el 7,01%.

Estanislao Zeballos

Escrutado en un 98,18%, el oficialismo obtuvo el 55,94%, LLA llegó al 23,36% y el FIT-U se quedó con el 6,50%.

Centro de Florencio Varela

En la cabecera distrital, con el 98,74% escrutado, Fuerza Patria marcó el 54,51% contra el 25,92% de LLA y el 5,80% del FIT-U.

Gobernador Julio A. Costa

Fue una de las victorias más amplias del distrito: Fuerza Patria sumó el 61,45%, muy por encima del 20,52% de LLA y el 6,01% del FIT-U, con el 100% de mesas contabilizadas.

Ingeniero Allan

Con casi el total escrutado (98,89%), el oficialismo obtuvo el 55,53%, mientras que LLA quedó con el 22,48% y el FIT-U con el 6,38%.

La Capilla

Allí el resultado fue más ajustado: Fuerza Patria alcanzó el 49,26%, La Libertad Avanza el 25,51% y Somos Buenos Aires apareció en tercer lugar con el 6,44%.

Villa Brown

Con el 100% escrutado, Fuerza Patria llegó al 52,39%, LLA obtuvo el 24,62% y el FIT-U el 5,75%.

Villa San Luis

Fuerza Patria cosechó el 55,68% de los votos, LLA el 23,95% y el FIT-U el 5,04%, con la totalidad de mesas procesadas.

Santa Rosa

El oficialismo se impuso con el 59,09%, LLA quedó en 20,32% y el FIT-U en 6,07%.

Villa Vatteone

Con el 100% escrutado, Fuerza Patria alcanzó el 54,06%, LLA sumó el 24,54% y el FIT-U el 6,27%.

Balance del distrito

Los datos confirman una tendencia clara: Fuerza Patria ganó en todas las localidades de Florencio Varela con diferencias que consolidan al peronismo como fuerza predominante en el distrito. La Libertad Avanza quedó en un segundo puesto consolidado, mientras que las terceras fuerzas apenas lograron superar el 6% en algunos barrios.

Estos resultados refuerzan el peso político de Florencio Varela dentro de la Tercera Sección Electoral, donde el oficialismo bonaerense también logró imponerse.