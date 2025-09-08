Menu
Resultados elecciones 2025 en Berazategui: Fuerza Patria supera el 64% y amplía su dominio

By: Redaccion

Date:

Con el 87,16% de las mesas escrutadas en Berazategui, el oficialismo local consolidó una victoria histórica. Fuerza Patria alcanzó el 64,20% de los votos, sacando casi 40 puntos de diferencia sobre La Libertad Avanza, que quedó con el 25,38%. Muy atrás, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad cosechó un 3,22%.

Los números confirman el predominio del peronismo en el distrito gobernado por Juan José Mussi, donde la lista oficialista arrasó en casi todos los barrios.

La diferencia en Berazategui incluso es más amplia que la registrada en Florencio Varela y supera los promedios provinciales, reforzando el peso de la Tercera Sección Electoral en el mapa bonaerense.

Clima en los centros de votación

Durante la jornada, el comicio transcurrió con normalidad en las más de 500 mesas habilitadas. Desde el mediodía, referentes locales de Fuerza Patria ya mostraban confianza en un triunfo categórico, algo que quedó confirmado con el avance del escrutinio.

Expectativa provincial

Estos resultados consolidan a Berazategui como un bastión clave del peronismo en el conurbano sur y anticipan cómo podría configurarse el reparto de bancas en la Legislatura bonaerense y el Concejo Deliberante.

Redaccion

