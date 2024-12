Recorte de medicamentos gratuitos: ¿Cómo impacta a los 50 mil jubilados del PAMI en Florencio Varela?

Más de 50 mil jubilados del PAMI en Florencio Varela están viviendo una verdadera pesadilla tras el reciente recorte en la entrega de medicamentos gratuitos. Enrique Maldonado, presidente de la Federación de Jubilados de la ciudad, expresó su enojo y preocupación: «Estamos furiosos. No se puede hablar con nadie y ya comenzó a llegar los mensajes dramáticos de jubilados que no pueden acceder a sus medicamentos». Maldonado destacó que la situación es insostenible para quienes dependen de tratamientos médicos vitales, como los oncológicos.

El 1 de diciembre comenzó a regir la medida que limita el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, restringiéndolo a aquellos que ganan menos de $ 388.500 mensuales. Esta medida no solo afecta a los jubilados con ingresos más altos, sino también a aquellos que requieren tratamientos especializados y fármacos esenciales para su salud.

El impacto en los jubilados de Florencio Varela

El impacto en Florencio Varela es inmediato y dramático. «Muchos jubilados no saben cómo van a seguir con sus tratamientos, no tienen recursos para costearlos por su cuenta», aseguró Maldonado, quien también relató la creciente angustia de la comunidad jubilada, que se ve atrapada entre los trámites burocráticos y la falta de respuesta. del PAMI local. Según el dirigente, el PAMI en Florencio Varela no tiene interlocutor y las preguntas siguen sin respuesta.

El nuevo esquema requiere que los jubilados que superen el umbral de ingresos se inscriban en un trámite online para acceder al subsidio social. Sin embargo, quienes se inscriban aún deberán esperar hasta un mes para obtener una respuesta. «El PAMI no está tomando en cuenta que muchos jubilados viven con lo justo y no pueden esperar tanto para obtener su medicación», señaló Maldonado, quien también advirtió que los jubilados que necesitan en tratamientos oncológicos o medicamentos específicos se incluso más desprotegidos por la falta. de claridad en las nuevas normativas.

La medida también establece condiciones estrictas para acceder al subsidio social, que incluye no estar afiliado a una prepaga, no ser dueño de bienes de lujo y no superar ciertos límites de ingresos. Si bien los medicamentos con descuentos del 50%, 60% y 80% seguirán vigentes, los jubilados temen que esto no sea suficiente para cubrir todas sus necesidades.

«Este gobierno no entiende que muchos jubilados están viviendo una realidad cada vez más difícil. No solo es el recorte de medicamentos, sino que también falta una política integral para mejorar sus condiciones de vida», concluyó Maldonado, quien sigue alzando la voz en defensa. de los jubilados de Florencio Varela. Mientras tanto, los miles de jubilados de la ciudad esperan respuestas y soluciones que no parecen llegar. locales. Además, al centrarse en los 50 mil jubilados, el texto muestra cuán crítica es la situación en Florencio Varela, lo que aumentará el interés y la preocupación por el tema.