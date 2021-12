Reclamos vecinales: ruidos molestos, basura y olores en Villa Esther

Vecinos del barrio Villa Esther, de la localidad de Zeballos, en Florencio Varela, piden una solución a sus reclamos efectuados en la Municipalidad de Florencio Varela, por el accionar de una distribuidora mayorista de bebidas que se encuentra ubicada sobre la calle Garibaldi esquina Presidente Perón y que está señalada por utilizar la calle como zona de maniobras y carga y descarga de mercadería, generando ruidos molestos, desperdicios y fuertes olores en la zona.

En este sentido, se supo que la petición de los vecinos afectados por esta distribuidora se relaciona con el uso que hace la empresa de la calle “como un predio de carga y descarga de los productos” que comercializan.

«Todos los días de lunes a viernes me tengo que despertar a las 04:30 ya que se ponen a cargar el aire de los frenos todos los camiones en la puerta de mi casa , cuando ellos tienen su playón de carga y descarga y yo trabajo de noche», dijo uno de los vecinos afectados por el accionar de la distribuidora que parece no tener ningún control.

Otro de los reclamos vecinales se centra en los desperdicios que genera la empresa. «La mugre que dejan tirada en la calle da asco hoy me levanto y veo que armaron 8 jaulas con palet y adentro tienen productos que venden ellos (totalmente vencidos) el olor a podrido que larga, el juntadero de moscas me impide ventilar la casa», señaló otra de las vecinas molestas que no tiene respuestas a sus reclamos.

En tanto, el vecindario está molesto también por la enorme cantidad de ratas que hay en la zona y se lo atribuyen a la distribuidora. «Las cucarachas y ratas que atrae eso es algo increíble», repiten.