Radiografía del voto en Varela: por qué arrasó el peronismo

El peronismo arrasó en Florencio Varela con casi el 56% y retuvo la mayoría en el Concejo. Todos los detalles en la edición impresa de Infosur.

Florencio Varela volvió a ser tierra firme para el peronismo. En las elecciones legislativas 2025, Fuerza Patria arrasó en las urnas con casi el 56% de los votos, dejando muy atrás a La Libertad Avanza y consolidando a la izquierda como tercera fuerza. Toda la información en la edición impresa de Infosur.

Con una participación superior al 63% del padrón, los resultados dejaron un mapa político claro: el oficialismo no solo confirmó su hegemonía en el distrito, sino que también retuvo la mayoría en el Concejo Deliberante, donde conservará las nueve bancas que ponía en juego.

Los resultados en números

Fuerza Patria: 55,96% (114.053 votos)

55,96% (114.053 votos) La Libertad Avanza: 23,77% (48.447 votos)

23,77% (48.447 votos) Izquierda: 6,11% (12.467 votos)

En barrios como Gobernador Costa y Santa Rosa la diferencia fue abrumadora, superando el 60%, mientras que en La Capilla el oficialismo cayó a su porcentaje más bajo (49,26%), dejando lugar al crecimiento de espacios emergentes como Somos Buenos Aires.

El Concejo con mayoría peronista

El triunfo también repercutió en el Concejo Deliberante varelense: Fuerza Patria retuvo las nueve bancas en juego y seguirá con mayoría propia. La Libertad Avanza logró tres lugares y el PRO mantuvo la banca de Pablo Alaniz.

Entre los nombres destacados, renuevan su mandato Beatriz Domingorena, Gustavo Rearte y Marcelo “Pitu” Basualdo, mientras que se despiden históricos concejales.

Varela, protagonista en la provincia

En la mirada provincial, Varela fue uno de los diez distritos que más votos aportó al triunfo bonaerense del peronismo. Con Axel Kicillof como figura emergente, intendentes como Watson, Mussi y Cascallares coincidieron en que el gobernador se consolida como referente tras una elección que dio mayoría propia en la Legislatura bonaerense.

La crisis universitaria también en tapa

La edición impresa de Infosur también refleja la tensión universitaria tras el veto presidencial a la ley de financiamiento:

En la UNAJ , el gremio ATUNAJ anunció un paro y anticipó una marcha federal.

, el gremio ATUNAJ anunció un paro y anticipó una marcha federal. Además, un docente cuenta en primera persona cómo es sostener la educación pública con “salarios de pobreza” y pluriempleo constante.

Leé la edición completa de Infosur

Estos son solo algunos de los temas que desarrollamos en profundidad en la edición impresa de Infosur. Ingresá al flipbook y recorré la tapa, las crónicas y los testimonios, página por página, como si tuvieras el diario en tus manos.

[Leer la edición completa en el flipbook de Infosur]